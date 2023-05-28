Брат Пола Вокера назвав новонародженого сина на честь покійної зірки (фото)

Американський кіноактор загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 30 листопада 2013 року. Йому було 40 років.

34-річний Коді Вокер поділився, що він та його дружина Феліція Нокс назвали свого новонародженого сина Полом на честь зірки "Форсажу", який помер у 2013 році. Про це повідомляє People.

"Пол Барретт ("Ведмідь") Вокер народився вагою 7 фунтів 4 унції в неділю, 30 квітня, в Арізоні", — йдеться у повідомленні.

Через добу батьки трьох дітей обрали "ідеальне" ім'я для свого малюка.

"У листопаді виповниться 10 років відтоді, як ми втратили мого брата Пола, і я просто відчув, що зараз найкращий час", — сказав Коді.

Діти Коді Вокера

Він також пояснив, чому важливо зберегти ім'я Пола в сім'ї Вокерів.

"Мого брата Пола звали Пол Вільям Вокер IV, і це ім'я сягає чотирьох поколінь. У сім'ї його звали "маленький Пол" або "Пол четвертий", хоча він швидко переріс нашого батька на зріст. Для мене було важливо зберегти це ім'я".

Пол, найвідоміший за роллю Брайана О'Коннера у франшизі "Форсаж", загинув в автокатастрофі у віці 40 років. На той час зйомки "Форсажу 7" ще не закінчилися і брати Вокера знімалися замість нього.

Коді також допомагає зберегти пам'ять про свого брата, беручи участь у фестивалі FuelFest, який стартує 3 червня на гоночній трасі Irwindale Speedway у Каліфорнії. Фестиваль автоспорту уславлює автомобільну культуру, а також збирає гроші для Reach Out Worldwide, некомерційної благодійної організації, яку Пол заснував у січні 2010 року.

Пол Вокер з братами — Калебом та Коді Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, дочка Пола Вокера розповіла про знаки від покійного актора.