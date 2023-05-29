Прогулянки, шопінг та йога. Як Тіна Тернер провела свої останні дні

Легендарна співачка померла у 83 роки після тривалої хвороби, але останні дні вона провела у спокої, насолоджуючись життям у Швейцарії.

Тіна Тернер померла 24 травня у своєму будинку у містечку Кюснахт на березі мальовничого Цюрихського озера. Останні 26 років вона мешкала у Швейцарії. І кілька років тому співачка повідомила, що закінчує свою кар'єру та хоче спокою. Так і сталося. Якими були останні дні співачки, пише Daily Mail.

Сусіди співачки згадують її, як скромну, ввічливу та доброзичливу. Попри те, що у неї був особистий дворецький та повний штат персоналу, зірка їздила сама на своєму Porsche Cayenne.

Вона прогулювалася вулицями Кюснахта, займалася шопінгом і часто її бачили, що сиділа в шезлонгу в місцевому парку, коли вона насолоджувалася видом на засніжені вершини гір.

"Їй подобалося ходити в парк і сидіти біля води. Це дуже спокійне місце. Вона говорила Gruezi, як ми говоримо "привіт" швейцарсько-німецькою мовою, перехожим. Вона була дуже мила", — зазначають жителі містечка.

Перш ніж Тіна Тернер і її чоловік Ервін Бах придбали власний будинок, вони знімали віллу Chateau Algonquin. Саме до воріт цієї вілли невтішні фанати несли квіти, дізнавшись про смерть співачки.

Вілла, де мешкала Тіна Тернер

М'ясник Бенні Ленг розповів, що хоч у Тіни та Ервіна був дворецький, вони самі любили ходити магазинами.

"Особливо їм сподобався ресторан Moreira Gourmet House. Це найкраще місце в цьому районі для купівлі копченого лосося та білих трюфелів", — зазначив крамар.

Тіна Тернер переїхала до Kюснахта у 1995 році, коли її чоловік-німець Ервін Бах отримав роботу у швейцарському офісі EMI Music у сусідньому Цюриху. Вони одружилися у 2013 році.

Весілля Тіни Тернер

Того ж року Тіна отримала швейцарське громадянство та відмовилася від американського паспорта.

Тернер, яка навчилася говорити німецькою, щоб мати право на отримання швейцарського громадянства, і засвоїла особливий швейцарський діалект, відвідувала заняття йогою в громадському парку Хорн, за кілька хвилин ходьби від її маєтку.

Тіна Тернер у Швейцарії

Тернер також часто відвідувала магазин дизайнерського одягу "Ларедо".

Продавчиня Арзу Оезогуз розповіла, що вона часто заходила до їхнього бутіка за обновками. Іноді сама, а іноді у супроводі чоловіка.

"Вона не була зарозумілою. Я говорила: "Здрастуйте, міс Тернер", і вона відповідала "привіт". Вона любила туфлі. У нас є дуже гарне взуття, зроблене італійськими дизайнерами. Вони коштують близько 1000 швейцарських франків. Ми також продаємо одяг. Наші сукні коштують приблизно стільки ж", — за словами Арзу Тіна любила гарні сукні, а також купувала кашемірові светри собі та своєму чоловікові.

Нагадаємо, Кюснахт, який знаходиться за кілька хвилин їзди від фінансової столиці Швейцарії Цюриха, є домом для багатьох багатих емігрантів.

Місцеві жителі зазначають, що якщо іноземці переїжджають сюди, щоб вести спокійне життя, вони їм це забезпечують. Багато власників ресторанів та магазинів розмовляють англійською.

Chateau Algonquin, куди стікалися шанувальники співачки, щоб засвідчити свою повагу, тепер належить бізнес-леді зі Швейцарії.

Дивовижний маєток був будинком для Тернер та її чоловіка Ервіна Баха протягом останніх 22 років.

Але пара ніколи не володіла цією віллою, а лише орендувала її у власника.

Тіна та Ервін переїхали до Кюснахта у 1998 році, бо співачка хотіла жити біля Цюрихського озера.

Саме тут вони відіграли весілля. Тернер та її чоловік також придбали віллу далі вздовж озера у селі Штаєфа для відпочинку у вихідні 2021 року. Лише після того, як здобули громадянство Швейцарії.

Будинок Тіни Тернер у Швейцарії Фото: Sonntags Zeitung

Маєток на березі озера складається з десяти будівель з приватним ставком, струмком, басейном та причалом для човнів, що розташовані на шести акрах землі.