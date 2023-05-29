Тіна Тернер радила своїй невістці розійтись з її сином

Невістка Тіни Тернер каже, що співачка боялася, що син Ронні "виявиться таким, як його жорстокий батько Айк".

Невістка Тіни Тернер стверджує, що покійна співачка турбувалася, що її син Ронні піде стопами свого батька Айка Тернера. Афіда Тернер, яка була одружена з Ронні з 2007 року до його смерті в 2022 році, поділилася в інтерв'ю The Daily Mail, що королева рок-н-ролу казала їй: "Ти не захочеш залишатися з ним. Він буде схожий на свого батька" .

Айк, який помер від передозування наркотиків у 2007 році у віці 76 років, під час шлюбу ображав Тіну словесно та фізично.

У своїх мемуарах "Я, Тіна" восьмиразова володарка "Греммі" написала, що Айк був образливим і безладним протягом усього їхнього шлюбу, що навіть призвело до її спроби самогубства в 1968 через передозування таблеток валіуму.

Тіна та Афіда Тернер

Афіда, яка також є співачкою, зізналася, що на початку її відносин із Ронні, хлопець справді виявляв ознаки тривожної поведінки.

"Спочатку він був чимось схожий на свого батька, але після цього у нього все йшло дуже добре, — розповіла вона, зазначивши, що сказала Ронні, що не залишиться з ним, якщо це триватиме. — Він доклав дуже багато зусиль, щоб утримати мене. Спочатку було дуже важко, тому що я не хотіла залишатися з ним".

Тіна Тернер із сином та невісткою

Крім того, Афіда стверджує, що на початку її стосунків з Ронні він сильно пив і його неодноразово заарештовували за наркотики. Зрештою зірка сцени "примусила його кинути пити та піти до спортзалу".

Ронні Тернер помер від ускладнень раку товстої кишки за кілька місяців до смерті матері. Йому було 62 роки.

Нагадаємо, Тіна Тернер пішла з життя у своєму будинку у Швейцарії.

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