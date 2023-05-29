Джулія Фокс вийшла на публіку в силіконовій мінісукні, зробленій з волосся

Джулія Фокс любить привертати увагу унікальним вибором одягу.

33-річна американська модель та акторка Джулія Фокс здивувала публіку в Парижі, обравши для виходу абсолютно неортодоксальний образ. Про це пише Daily Mail.

Вона продемонструвала свої вигини в прозорій мінісукні, яка була скріплена маленькими срібними шпильками і була зроблена з рідкого силікону та волосся. Дикий дизайн, який облягав контури фігури Фокс, був створений на замовлення Джоанною Пражмо, лондонською дизайнеркою, яка відома своїм одягом із силіконового матеріалу.

Акторка поєднувала сукню без бретельок з мінісумкою з рожево-фіолетовим "мармуровим" принтом, дуже тонкими бровами та металевим макіяжем того ж відтінку, що і її сумочка. Зірка також додала зроблені вручну чорно-коричневі туфлі на підборах від концептуального творця Channastudio з великими шматками тканини, прикріпленими до шкарпетки.

Джулія Фокс Фото: Getty Images

Для червоної доріжки Каннського кінофестивалю Джулія Фокс обрала целофанову та абсолютно прозору сукню від Nicolas Jebran та доповнила образ прозорими босоніжками на платформі. А на вечірці після прем'єри Джулія змінила вбрання, з'явившись у комбінезоні від того самого бренду, декорованого помпонами. Целофан, з якого пошитий вбрання, не приховував практично нічого.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс прийшла на вечірку в Каннах з оголеними грудьми.