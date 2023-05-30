"Ніби струмом убило": американці замість бішона ши-цу підсунули собаку незрозумілої породи

За словами господині, вона дуже любить свого цуценя, але все ж таки хоче зробити йому ДНК-тест, щоб дізнатися, що це за порода.

Жінка, яка мріяла завести собаку породи ши-цу бішон, купила цуценя на прізвисько Рузвельт, який зрештою виявився зовсім не тим, кого вона хотіла. Американка опублікувала фото улюбленця у Facebook, і замість ши-цу на знімку – собака незрозумілої породи, пише Daily Mail.

За словами Меліси, а саме так звати господиню, вона була рада забрати нового вихованця додому, але замість породистого собаки у неї "неохайний коричневий дворняжка з хутром, що виглядає так, ніби його вбило струмом".

При цьому вона зізнається, що дуже прив'язалася до малюка.

Так виглядає справжній ши-цу бішон

"Маленькому Рузвельту чотири місяці, і він більше схожий на ламу, ніж на плюшевого ведмедика, але я все одно люблю його", — написала Мелісса під фото у популярній групі у Facebook. У коментарях вона підтвердила, що її улюблений собака має бути поміссю ши-цу бішон, також відомий як шишон. Згідно з Daily Paws, цей гібрид ніжний, милий і грайливий, але вимагає регулярного догляду, щоб його хутро залишалося в чистоті.

Жінка зазначає, що їй кортить дізнатися, чи справжня це порода її собаки.

"Я думаю, що зараз все можливо. Незабаром я зроблю йому ДНК-тест", — написала вона.

А ось що зрештою вийшло Фото: What I Asked For VS What I Got/Facebook

Натомість користувачі не змогли утриматися від коментарів.

"Його волосся схоже на Крамера із "Сайнфельда", "Він такий милий нечупара!", "Бідний приятель виглядає так само, як я, коли кава не допомагає в бійці з чотирма дітьми", "Вас обдурили, і це дуже весело. Ви отримали саме те, що просили. Генетична катастрофа", "Схоже, його вдарило струмом" — пишуть під публікацією.

Тимчасом старша медсестра та керівниця ветеринарної практики Тесс Нолан порадила, яких собак і кому краще заводити, щоб не зазнати розчарувань. Наприклад, для тих, хто страждає від алергії на шерсть, вона рекомендує вибрати лабрадуделя або кавуделя.

Ветеринарка Тесс Нолан із шишоном

"Всі ці гіпоалергенні породи вимагають розчісування та догляду, але не линяють, що є величезним плюсом! Крім того, вони розумні, ніжні, терплячі та дуже люблять дітей", — зазначила Тесс.

Людям на пенсії краще придбати маленьких собачок: шпіца або чихуахуа, які хоч і маленькі, але дуже велелюбні.

А ось для молодих пар Тесс ідеальним вибором бачить золотистих ретриверів.

"Золотисті ретривери — такі чудові вихованці. Вони люблячі, вірні і завжди поряд із вами, їм достатньо активності, але вони із задоволенням ледачкують у вільний час", – зазначила медсестра.

Раніше Фокус писав, що ветеринар розповіла, яких собак вона ніколи не завела б удома.