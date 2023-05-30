Сінді Кроуфорд зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля (фото)

Зіркова пара перебуває в офіційному шлюбі 25 років.

57-річна американська модель Сінді Кроуфорд зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля. Архівними знімками зірка подіумів поділилася на Instagram-сторінці з 7,6 млн підписників.

Мама двох та підприємець Ренді Гербер відзначили 25-ту річницю одруження.

"25 років тому в цей день ми з Ренді одружилися в клубі Оушен на Багамах. Це було ідеальне весілля, все зняте @arthurelgort. Ми провели прекрасні вихідні в оточенні родини та друзів, відзначаючи наше кохання одне до одного. Я б зробила це знову за секунду", — почала легендарна модель.

Також Сінді висловилась про двох їхніх дітей — сина Преслі та доньку Кайю.

"Ти був моїм найкращим другом і опорою, і я не можу уявити життя без тебе. З річницею @randegerber! 🤍" — завершила Instagram-промову Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер святкують 25-ту річницю одруження

"З річницею @cindycrawford @randy.gerber", — написала в коментарях колега по цеху Сінді Наомі Кемпбелл.

Зокрема 57-річна модель показала, який букет троянд отримала від чоловіка у святковий день.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер Фото: Скриншот Подарунок Сінді Кроуфорд Фото: Скриншот

Зазначимо, що до одруження з Ренді Сінді Кроуфорд була у шлюбі з актором Річардом Гіром (з 1991 по 1995). Втім, від їхнього союзу немає спадкоємців. Двоє дітей моделі народилися у шлюбі з Гербером.

Нагадаємо, як Сінді Кроуфорд відзначила День матері 2023.

Також Фокус писав про подвійне побачення Сінді Кроуфорд та її чоловіка з Кайєю та Остіном.