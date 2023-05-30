Гейлі Бібер позувала в червоному бікіні під час відпустки

Гейлі та Джастін Бібер насолоджуються сонячним відпочинком на Середземномор'ї.

26-річна американська модель Гейлі Бібер проводить час із друзями та чоловіком, 29-річним канадським співаком Джастіном Бібером, у відпустці на Середземномор'ї. У своєму Instagram-акаунті знаменитість поділилася серією фото та відео з відпочинку.

Засновниця Rhode Beauty продемонструвала фігуру у червоному бікіні з лінії купальників моделі Кендіс Свейнпол Tropic of C, коли позувала на кормі судна. До свого образу Гейлі додала сонцезахисні окуляри, а волосся зав'язала червоною стрічкою хвіст.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Одне відео, яке дівчина додала до публікації в соцмережі, було знято на газоні. На ньому Джастін був без сорочки і ніс свою дружину, перекинувши її через плече.

Також Гейлі провела веселий день на яхті зі своєю найкращою подругою Джастін Скай.

Окрім відпочинку на яхті, Гейлі також прогулялася містом. На фотографіях з площі модель була одягнена в мереживний укорочений топ із воланами Yuhan Wang, що демонструє її засмаглий прес, та джинсові шорти. Образ доповнили сонцезахисні окуляри та жовта сумочка.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала елегантну сукню під час побачення з Джастіном Бібером у Лондоні.

Також Фокус писав, чому Гейлі Бібер ще не готова ставати мамою.