Гейлі Бібер позувала в червоному бікіні під час відпустки
Гейлі та Джастін Бібер насолоджуються сонячним відпочинком на Середземномор'ї.
26-річна американська модель Гейлі Бібер проводить час із друзями та чоловіком, 29-річним канадським співаком Джастіном Бібером, у відпустці на Середземномор'ї. У своєму Instagram-акаунті знаменитість поділилася серією фото та відео з відпочинку.
Засновниця Rhode Beauty продемонструвала фігуру у червоному бікіні з лінії купальників моделі Кендіс Свейнпол Tropic of C, коли позувала на кормі судна. До свого образу Гейлі додала сонцезахисні окуляри, а волосся зав'язала червоною стрічкою хвіст.
Одне відео, яке дівчина додала до публікації в соцмережі, було знято на газоні. На ньому Джастін був без сорочки і ніс свою дружину, перекинувши її через плече.
Також Гейлі провела веселий день на яхті зі своєю найкращою подругою Джастін Скай.
Окрім відпочинку на яхті, Гейлі також прогулялася містом. На фотографіях з площі модель була одягнена в мереживний укорочений топ із воланами Yuhan Wang, що демонструє її засмаглий прес, та джинсові шорти. Образ доповнили сонцезахисні окуляри та жовта сумочка.
Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала елегантну сукню під час побачення з Джастіном Бібером у Лондоні.
Також Фокус писав, чому Гейлі Бібер ще не готова ставати мамою.