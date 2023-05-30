Холостий Місяць у червні 2023: коли буде і що не можна робити

Холостий Місяць — проміжки часу, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, і ці періоди можуть нести небезпеку для людей.

Що таке Місяць без курсу чи Холостий Місяць?

Раз на кілька діб Місяць залишає чергове сузір'я Зодіаку, щоб перейти до наступного. Але є періоди, коли вона не взаємодіє з жодною планетою, ці проміжки і називають Місяцем без курсу або Холостим Місяцем. Природа і людство начебто завмирають у перепочинку перед ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може йти не за планом. Кількість періодів Місяця без курсу кожного місяця різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя більш гармонійним.

Коли Місяць без курсу буде у червні 2023 року?

31 травня 17:55 — 1 червня 02:44

3 червня 03:54 — 08:02

5 червня 06:24 — 10:30

7 червня 07:39 — 11:41

9 червня 07:23 — 13:14

11 червня 16:17 — 16:21

13 червня 21:26 — 21:31

16 червня 04:34 — 04:46

18 червня 09:23 — 13:57

21 червня 00:42 — 01:04

22 червня 20:01 — 23 червня 13:35

26 червня 01:26 — 01:56

28 червня 11:18 — 11:54

30 червня 17:22 — 17:57

Місяць без курсу: що не можна робити

ухвалювати серйозні рішення;

браться за вежливы справи;

брати участь у переговорах;

планувати щось;

робити ремонт;

проходити співбесіди;

вирушати у поїздки;

робити великі покупки;

робити уколи краси;

здавати аналізи.

Місяць без курсу: що потрібно робити

відпочивати та медитувати;

читати чи дивитися щось;

залишатися наодинці;

займатися улюбленою справою.

Джерело: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer