Стало відомо, хто є хрещеною матір'ю дочки принцеси Беатріс

Принцеса Беатріс обрала як хресну свою дочку Сієнну Елізабет близьку подругу.

Габріела Пікок, дієтолог та давня подруга принцеси Беатріс, розповіла в інтерв'ю журналу Hello, що вона є хрещеною матір'ю дочки Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці Сієнни, яка народилася 18 вересня 2021 року.

"Ми весь час бачимо Беа та Едо, і це дуже приємно, — розповіла Габріела виданню про переїзд у Котсуолдс, де принцеса Беатріс та її чоловік мають будинок. — Легше виїхати з Лондона, коли з тобою переїжджають деякі з твоїх кращих друзів. Я з нетерпінням чекаю на це, тому що, крім усього іншого, дійсно важливо зняти стрес і бути щасливим і задоволеним тим, що ти робиш".

Принцеса Беатріс також стала хрещеною матір'ю 6-річної дочки Пікок, Айріс. Раніше Габріела поділилася фотографією "часу спілкування хрещених" з Айріс та Беатріс на своїй сторінці в Instagram.

У Великобританії у дітей традиційно кілька хрещених матерів та хрещених батьків.

"У кожної дитини має бути не менше трьох хрещених батьків, двоє однієї статі і принаймні один протилежної статі по відношенню до вашої дитини. Хоча офіційної максимальної кількості хрещених батьків не існує, зазвичай це три чи чотири", — йдеться у заяві англіканської церкви. .

Двоюрідний брат принцеси Беатріс принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон вибирають багато хрещених батьків для кожного зі своїх дітей: у принца Джорджа сім хрещених матерів і хрещених батьків (включаючи двоюрідну сестру Вільяма Зару), у принцеси Шарлотти п'ять хрещених батьків, а хрещених батьків.

У той час, як деякі члени королівської родини розповіли світові про хрещених батьків своїх дітей, інші вирішили зберегти їх у таємниці.

Раніше Фокус писав, що принцеса Беатріс дала рідкісний коментар про королеву Каміллу.