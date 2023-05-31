31 травня 2023 року: святого Феодота – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна відмовляти нужденним і робити великі покупки.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Феодота. Він жив у III столітті за правління імператора Діоклетіана. Прийняв християнство і навіть приймав вдома вірян, дозволяв проводити богослужіння. Колись Феодот дізнався, що благочестивих дівчат, які постраждали через свою віру, поховали не по-християнськи, вирішив виправити це, за що був підданий смертельним тортурам.
Що не можна робити 31 травня:
- відмовляти в допомозі нужденним.
- робити великі покупки;
- розпочинати нові справи.
Народні прикмети та повір'я:
- розпустилося листя дуба – чекайте хороший урожай;
- довго кукує зозуля – до тепла;
- із землі йде пара – до дощу.
День ангела святкують:
Давид, Павло, Семен, Федот, Христина, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Олександра, Клавдія.
Народилися цього дня:
1930 рік — Клінт Іствуд, американський кіноактор і режисер, володар чотирьох премій "Оскар".
Також у цей день:
1859 рік — в Лондоні запускають знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту;
1868 рік — в Парижі проходить перша велосипедна гонка;
1870 рік — професор Едвард Джозеф де Смедт з компанії American Asphalt отримує патент на асфальт;
1879 рік — у Берліні відкривають першу у світі електричну залізницю і демонструють перший електропоїзд;
1894 рік — відкривають електричний трамвай у Львові;
1988 рік — Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).