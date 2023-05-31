Кіану Рівз знявся в рекламі японського віскі (відео)

Зйомка в рекламі — не перший досвід співпраці Кіану Рівза із Софією Копполою.

Кіану Рівз став головним героєм нової кампанії японського віскі Suntory та знявся в рекламі до 100-річчя бренду. Режисеркою відео виступила Софія Коппола.

У рекламі показано, як Рівз заходить у бар і випиває віскі Suntory в компанії приятелів, добре проводячи час. Коли грає музика, слідує карусель із фото, в яких змішані старі рекламні постери, моменти з архівів і фільмів, є навіть кадри з молодим Рівзом.

"Триб'ют Suntory Whiskey Anniversary розповідає чудову історію спадщини бренду й спадщини виробництва віскі за останні 100 років, показуючи значення "Suntory Time" очима його творця. "Санторі Тайм" — це не просто культова фраза в блискучому фільмі, вона продовжує розвиватися в японській культурі віскі. Через двадцять років після виходу "Труднощів перекладу" вона, як і раніше, користується популярністю й відгукується в усьому світі у зв'язку з нашим світом. Усе почалося зі склянки хібікі, але сьогодні є "Suntory Time" для кожної людини, кожного випадку та кожного друга, якого ми зустрічаємо на шляху", — йдеться в описі відео.

Фільм "Труднощі перекладу", випущений 2003 року, зрежисувала Коппола. Дія стрічки відбувалася в Токіо, і в ній була фраза: "Щоб розслабитися, зробіть це з Suntory Time". Кадри у відео молодого Рівза навіть взято з реклами Suntory, в якій актор з'явився ще в 1990-х роках.

За словами Кіану, він був щасливий знову попрацювати з брендом віскі.

"Було чудово отримати шанс попрацювати із Софією Копполою та з її братом Романом Копполою над чимось на кшталт короткометражного рекламного ролика, а потім і документального серіалу. Це була справді особлива можливість", — зазначив Рівз.

Рівз також згадав про те, що вирушив у Японію для роботи над рекламою, та розповів, як добре він провів час. Крім роботи над відео, він зустрівся з багатьма людьми в цьому районі, щоб зібрати якнайбільше інформації про їхню культуру:

"Це було чудово, по-справжньому чудово… це була неймовірна можливість провести час із людьми із Санторі, з погляду відвідування винокурні-засновника Ямадзакі, а потім зустрічі з майстрами-купажистами та всіма майстрами. Мені вдалося познайомитися з деякими ремісниками, акторами кабукі, каліграфами, які були сторонніми та могли проводити час із людьми та говорити про їхні захоплення і їхнє ремесло".

У майбутньому Рівз знову з'явиться на екрані в ролі Джона Віка, зігравши в спін-оффі "Балерини", який вийде в кінотеатрах наступного року. Що стосується Копполи, вона також працює над біографічним фільмом про Прісциллу Преслі, що отримав назву "Прісцилла", де Кейлі Спені грає колишню дружину короля рок-н-ролу.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз врятував від ганьби на червоній доріжці акторку Кейт Бекінсейл.