53-річна Наомі Кемпбелл приміряла образ чорного лебедя (відео)

У дитинстві Наомі мріяла стати балериною.

Vogue World анонсував шоу в межах Лондонського тижня моди 14 вересня ефектним відео, на якому супермодель Наомі Кемпбелл постала в образі чорного лебедя серед артистів Королівського балету. На ній – чорний облягаючий комбінезон із широким шкіряним поясом, оригінальний капелюх та золоті прикраси.

"До того, як випадковий скаутинг катапультував її до суперзірки, @Naomi була дівчиною з Південного Лондона, яка мріяла стати танцівницею — так само, як дико талановиті учасники The @RambertDance Company, які виступали тут. У #VogueWorld: London вона, можливо, нарешті отримає шанс розбити свої пуанти з найяскравішими вогнями моди та балету, опери та театру, які зберуться разом на вечір за підтримки Королівського оперного театру, театрів Ендрю Ллойда Веббера, Королівського оперного балету та багатьох інших", — йдеться у пості Vogue в Instagram. .

Видання представить театральну постановку у Вест-Енді, яка увібрала в себе найкраще з британської культури та моди. Захід під творчим керівництвом Стівена Долдрі, володаря премій BAFTA та Олів'є, чиї заслуги варіюються від "Корони" до Біллі Елліота, започаткує Лондонський тиждень моди з червоною килимовою доріжкою, драматичними виставами і, звичайно ж, феєрії на подіумі. У Royal Drury Lane будуть показані найкращі колекції сезону осінь/зима 23/24.

Вечір віддасть шану британським креативникам у всіх їхніх проявах, з виступами оперних співаків та супермоделей, модельєрів та балерин, а володарі квитків опиняться у кімнаті із зірками у кутюр'є, чиї таланти відомі у всьому світі. Серед знаменитостей будуть Ієн Маккеллен, Мікаела Коел, Вікторія Бекхем і навіть мер Лондона Садік Хан.

"Я дуже радий бути одним з організаторів другого випуску Vogue World у Лондоні. Британський Vogue відстоює моду, культуру та чарівну точку, де вони перетинаються, ось уже 107 років. Тепер ми пожвавлюємо його сторінки за допомогою провідних талантів галузі, щоб підтримати весь спектр творчих мистецтв у Лондоні. Я не можу дочекатися, коли всі приєднаються до нас у Королівському театрі на Друрі-Лейн, щоб провести незабутню ніч", – заявив Едвард Еннінфул, головний редактор британського Vogue та європейський редакційний директор Vogue.

Минулого року дебют Vogue World у Нью-Йорку відбувся на Західній 13-й вулиці з показом високої моди, на якому виступила Серена Вільямс, пройшли 112 моделей, було показано балетний номер від Михайла Баришнікова та багато іншого. Після шоу гості вечора приєдналися до редакторів Vogue та групи знаменитостей на вечірці з вуличною їжею, яку влаштували провідні світові будинки моди: печиво люб'язно надано Gucci, бутерброди з пастрами від Michael Kors X Katz's Deli та багети Fendi.

Квитки на шоу надійдуть у продаж уже 2 червня. Весь виторг піде на користь організаціям виконавського мистецтва в Лондоні.

Раніше Фокус писав, що Наомі Кемпбелл натякнула на хрещеного батька своєї дочки.