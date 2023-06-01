Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі: скільки грошей у мільярдера

Американський бізнесмен посунув позиції власника LVMH Бернара Арно.

51-річний американський підприємець Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі. Про це пише CNN.

Згідно з підрахунком Bloomberg Billionaires, статки генерального директора Tesla наразі становлять близько 192 мільярдів доларів, порівняно з 187 мільярдами доларів генерального директора модної імперії LVMH Бернара Арно.

Згідно з підрахунками Bloomberg, цього тижня статки Арно впали після падіння акцій LVMH. Втрати за одну добу становили близько 11 млрд доларів.

У грудні 2022 Бернар Арно посунув позиції Маска, оскільки його статки зросли через бум продажів предметів розкоші, що допомогло підняти курс акцій LVMH. Це один із найбільших у світі конгломератів, володіє такими брендами як Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Kenzo, Moet & Chandon, Celine тощо.

Цього року акції LVMH зросли на 19,7%, тоді як акції Tesla з початку року зросли на 65,6%.

Бернар Арно Фото: Getty Images

Тим часом Маск стрімко піднявся у світових списках багатіїв за останні роки, оскільки його статки безпосередньо пов’язані зі справами в компанії Tesla, виробника популярних електромобілів. Його найбільшим активом є акції компанії, у яких він володіє приблизно 13%.

Крім Tesla, Маск також є генеральним директором SpaceX, компанії з дослідження космосу, і власником соціальної мережі Twitter, проте остання навпаки приносить збитки мільярдеру.

Ілон Маск Фото: Скриншот

Нагадаємо, Ілон Маск висловився про ШІ у 2023 році.

Також Фокус писав про проблеми в компанії Twitter.