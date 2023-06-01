У Голлівуді розповіли, як Меган Маркл випрошує місця на тусовках зі знаменитостями

Меган хизується своїм статусом герцогині, на який у США дивляться все більш байдуже.

Принц Гаррі та Меган Маркл набридли своїми одкровеннями не лише британцям, які не можуть пробачити їм нападок на королівську родину, а й американським знаменитостям. У гонитві за зв'язками та славою в Голлівуді пара поступово стає об'єктом глузувань серед своїх сусідів, пише The Sun.

Так, за словами очевидців, Меган Маркл все частіше ходить на вечірки одна, залишаючи чоловіка вдома.

"Мої друзі, які живуть поруч із ними, завжди стикаються з Меган на вечірках у ці дні. Вона схильна залишати Гаррі вдома", — пише світська журналістка Петронелла Вятт.

Голлівудський ведучий Тім Діллон пішов ще далі і назвав Сассексів "зірками реаліті-шоу низького рівня", а Меган розкритикував за те, що вона "намагається отримати місця", підлизуючись до зірок.

"Все, чого вони хочуть, — це тусуватися зі знаменитостями. Минулої ночі я був на вечірці, розмовляв з кимось про цих людей, і це постійно з ними. Вона [Меган] листувалася з людиною, з якою я був там. Справа в тому, що вони просто не зупинять цих двох. Вони схожі на низькопробних зірок реаліті-шоу, які намагаються прив'язатися до чого завгодно. Я буквально на вечірці, і вони показують мені тексти цієї жінки, яка благає людей "потусуватись", вона намагається отримати місця", – зазначив Тім. Він додав, що цей прийом "не працює", і що більшість людей "добре сміються над нею", назвавши всю ситуацію "сумною".

"Багато хто на цій вечірці говорив, що ми їй відповідаємо, вона герцогиня, але з нас вистачить", — резюмував Діллон.

Раніше стало відомо, що Гаррі і Меган збираються припинити знімати серіали та мемуари Netflix, що ганьблять королівську родину, після величезної негативної реакції на проєкти.

Нагадаємо, Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл наполягають, що історія про їхнє переслідування "не була перебільшена".