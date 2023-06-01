Наречена кронпринца Йорданії Хусейна обрала на весілля сукню від ліванського дизайнера Елі Сааба

Принц Хусейн сьогодні одружився з Раджвою Аль-Саїф із Саудівської Аравії. І він не зміг стримати емоції, коли побачив її у весільній сукні.

Наслідний принц Йорданії Хусейн сьогодні одружився зі своєю нареченою Раджвою Аль-Саїф. Чарівну церемонію у палаці Захран відвідали лише 140 гостей. Але серед них були принц і принцеса Уельські, принцеса Беатріс з чоловіком, кронпринц Норвегії Хокон, король і королева Нідерландів, султан Брунея та багато інших. А Раджва сяяла в лаконічній сукні від ліванського бренду Elie Saab. Про це пише Daily Mail.

Цікаво, але Кейт Міддлтон також обрала сукню від цього ж бренду відтінку "пильна троянда". Лише з колекції 2017 року. І воно явно дочекалося своєї найзорянішої години. Королева Ранія з'явилася в чорній сукні від Dior з мереживним оздобленням на спині.

На церемонію Раджва приїхала на вінтажному Rolls-Royce Phantom V 1968 випуску, який був виготовлений на замовлення для покійної королеви Зейн аль-Шараф, прабаби наслідного принца. Його також використали король Чарльз та королева Камілла під час поїздки до Йорданії у листопаді 2021 року.

До вівтаря Раджву вів молодший брат її нареченого Фото: Скриншот

Весільне плаття Раджви відрізнялося довгим шлейфом і фатою з квітковою вишивкою, які подружки нареченої акуратно поправляли, поки вона йшла садом. Цікаво, але наречена обрала туфлі без підборів, мабуть, щоб не бентежити свого майбутнього чоловіка, який пішов у батька, короля Абдаллу на зріст.

До вівтаря її вів молодший брат нареченого, принц Хашем ібн Абдалла. А принц Хусейн не міг стримати емоцій, коли побачив її вперше у весільній сукні. Свій образ Раджва доповнила витонченою діамантовою тіарою.

До вівтаря Раджву вів молодший брат її нареченого — принц Хашем ібн Абдалла Фото: Скриншот

Шлюб був укладений під час ісламської церемонії як "катб ктаб", яка проводилася в альтанці під керівництвом імама Королівського Хашимітського суду доктора Ахмеда Аль Халайле.

Весільна церемонія Фото: Скриншот

Після церемонії пара поїхала на весільний прийом вулицями Аммана на спеціальному Range Rover 1984 року, в оточенні військових на червоних джипах із кулеметами.

Цікаво, але цей джип був спеціально переобладнаний для візиту королеви Єлизавети, що відбувся у березні 1984 року. На цьому авто покійний король Хусейн возив королеву та принца Філіппа у знамениту Петру.

На вечірку принц їхав спеціальним Range Rover 1984 року Фото: Скриншот

Для весілля Range Rover, який отримав назву Sheer Rover, знову переробили. Він був подовжений, а дах зрізаний. Також було встановлено нову білу шкіряну оббивку, в тому числі чотири окремі сидіння Recaro з електроприводом.

Фото: Скриншот

Принц Хусейн та Раджва Аль-Саїф Фото: Скриншот

Принца Хусейна і Раджву було доставлено до палацу Аль-Хусейнія кортежем на весільний прийом, на який запрошено близько 1700 гостей. Прийом триватиме до ночі, а завершиться, коли принц та його кохана розріжуть торт.

Сьогоднішній день оголошений національним святом у Йорданії, і в усіх 12 мухафазах відбуваються святкові заходи, щоб громадяни могли взяти участь у святі. І як завжди буває з королівськими весіллями, тисячі людей зібралися біля дороги, щоб привітати принца з його дружиною, коли вони їхали з палацу на весільну вечірку.

Нагадаємо, приїзд Кейт Міддлтон та принца Вільяма до Йорданії тримався в секреті. І став сюрпризом для шанувальників британської королівської родини.