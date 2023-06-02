Сінді Кроуфорд показала знімок чоловіка з домашнім улюбленцем (фото)

Зіркове подружжя "виховує" собаку породи моркі, або йорктіз.

57-річна американська модель Сінді Кроуфорд показала свого домашнього улюбленця. Знімком зірка подіумів поділилася в Instagram з 7,6 млн підписників.

Мама двох опублікувала кадр, на якому їхній собака лежить на руках чоловіка моделі Ренді Гербера в домашній обстановці.

"Улюблене місце Віджета", — підписала фото американська знаменитість. Судячи з усього, у домі зіркового подружжя "виховується" моркі, або йорктіз — це суміш мальтійської болонки і йоркширського тер'єра.

Ренді Гербер з домашнім улюбленцем Фото: Скріншот

Американська модель та підприємець Ренді Гербер у 2023 році відсвяткували 25-ту річницю одруження. Вони виховують двох спільних дітей — доньку Кайю та сина Преслі. До цього легендарна зірка подіумів була у шлюбі з актором Річардом Гіром.

21-річна спадкоємиця подружжя Кайя пішла стопами зіркової матері та активно будує карʼєру в модельній індустрії. Наразі вона зустрічається з американським актором Остіном Батлером. І нещодавно пара підігріла чутки про свої заручини.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Нагадаємо, 57-річна Сінді Кроуфорд сходила на романтичне побачення з чоловіком.

Також Фокус писав про архівні фото з весілля Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.