Сінді Кроуфорд показала знімок чоловіка з домашнім улюбленцем (фото)
Зіркове подружжя "виховує" собаку породи моркі, або йорктіз.
57-річна американська модель Сінді Кроуфорд показала свого домашнього улюбленця. Знімком зірка подіумів поділилася в Instagram з 7,6 млн підписників.
Мама двох опублікувала кадр, на якому їхній собака лежить на руках чоловіка моделі Ренді Гербера в домашній обстановці.
"Улюблене місце Віджета", — підписала фото американська знаменитість. Судячи з усього, у домі зіркового подружжя "виховується" моркі, або йорктіз — це суміш мальтійської болонки і йоркширського тер'єра.
Американська модель та підприємець Ренді Гербер у 2023 році відсвяткували 25-ту річницю одруження. Вони виховують двох спільних дітей — доньку Кайю та сина Преслі. До цього легендарна зірка подіумів була у шлюбі з актором Річардом Гіром.
21-річна спадкоємиця подружжя Кайя пішла стопами зіркової матері та активно будує карʼєру в модельній індустрії. Наразі вона зустрічається з американським актором Остіном Батлером. І нещодавно пара підігріла чутки про свої заручини.
Нагадаємо, 57-річна Сінді Кроуфорд сходила на романтичне побачення з чоловіком.
Також Фокус писав про архівні фото з весілля Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.