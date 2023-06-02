Сім ярусів та сині квіти. Як виглядав весільний торт йорданського принца Хусейна

Кронпринц Йорданії Хусейн вчора одружився зі своєю коханою Раджвою Аль-Саїф.

Весілля наслідного принца Йорданії стало головною світською подією цього літа. Адже на церемонію приїхали представники королівських родин із усього світу. А весільна вечірка для 1700 гостей була грандіозною. І весільний торт не розчарував – він був сем'ярусним. Про це пише Daily Mail.

На весільній церемонії, що проходила в саду палацу Захран, були присутні лише сорок гостей, але серед них були принц Вільям і Кейт Міддлтон, султан Брунея з сином, король і королева Нідерладів, кронпринц Хокон з Норвегії, перша леді США Джілл Байден з дочкою багато інших.

Наречена принца, Раджва Аль-Хусейн, до вівтаря йшла в лаконічній сукні від ліванського бренду Elie Saab і фаті, розшитій квітами.

Принц Хусейн та Раджва Аль-Саїф Фото: Instagram Royal Hashemite Court Принц Хусейн та Раджва Аль-Саїф Фото: Instagram queenrania

А після того, як вони прибули з принцом до місця проведення весільного прийому на вінтажному Range Rover 1984 року, виготовленим спеціально для візиту до країни королеви Єлизавети, Раджва змінила сукню. Її друге весільне вбрання було більш ошатним, і його прикрашала опукла аплікація.

Раджва та принц Хусейн явно були в захваті, побачивши свій весільний торт. Він був семіярусним і його прикрашали сині та бузкові квіти. Він був такий величезний, що звичайний ніж з ним точно не впорався б, так що Раджва і принц Хусейн скористалися шаблею.

Принц Хусейн та Раджва Аль-Саїф розрізають весільний торт Фото: Instagram Royal Hashemite Court

Нагадаємо, весілля кронпринца відбулося після важкого періоду для монархії Йорданії, включаючи публічний розкол між королем та його зведеним братом. Отже, деякі коментатори інтерпретували національні урочистості як спосіб зміцнити громадську підтримку під час постійних економічних труднощів.

День весілля принца був оголошений національним святом і по всій Йорданії відбулися народні гуляння.

Про свої заручини з Раджвою принц Хусейн оголосив у вересні минулого року. 29-річна Раджва Аль-Саїф походить із багатої саудівської родини, а її мати – родичка короля Салмана.

Принц Хусейн та Раджва Аль-Саїф Фото: Скриншот

Її батько Халед М. Аль-Саїф є генеральним директором Al Saif Group, приватної компанії з різноманітним портфелем бізнесу у сфері охорони здоров'я, будівництва та безпеки, а також членом правління Саудівсько-британської спільної ділової ради.

Раджва здобула ступінь у Сіракузькому університеті в Нью-Йорку і навчалася в Інституті дизайну та мерчандайзингу моди в Лос-Анджелесі після здобуття середньої освіти в Саудівській Аравії. Вона працювала в архітектурній фірмі в Лос-Анджелесі, а зараз працює в студії Designlab Experience в Ер-Ріяді.

Наслідний принц Хусейн, старший із чотирьох дітей короля Абдалли та королеви Ранії, закінчив престижний Джорджтаунський університет у Вашингтоні, і служив в армії після закінчення британської військової академії Сандхерст у 2017 році.

У 2015 році він увійшов в історію як наймолодша людина, яка головувала на засіданні Ради Безпеки ООН.

Минулого року він потрапив до заголовків газет, коли приймав у себе принца Вільяма. Цікаво, але окрім дружби з британською королівською родиною, королева Ранія та король Абдалла давно дружать із президентом США Джо Байденом. Вони часто їздять один до одного в гості і Байден навіть приймав короля в Білому домі.