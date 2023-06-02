Принцеса Беатріс з'явилася на весіллі йорданського принца в тіарі своєї матері

Цю тіару Сара Фергюсон одягала на своє весілля з принцом Ендрю.

Днем раніше в Йорданії відбулася головна світська подія цього літа – весілля кронпринца Хусейна та його коханої Раджви Аль-Саїф. І на нього з'їхали представники королівської родини з усього світу. Від Британії були одразу дві пари: принц Вільям та Кейт Міддлтон, а також принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці. Про це пише Daily Mail.

На весільній церемонії, що відбулася у палаці Захран, були присутні лише 140 гостей. Принц Хусейн узяв Раджу за дружину в альтанці, розташованій у саду.

А потім принц та його дружина вирушили на весільну вечірку. Примітно, але весільний кортеж складався з червоних Range Rover із кулеметами, а самі щасливі молодята їхали на вінтажному білому Range Rover 1984 року, виготовленому спеціально для візиту до країни королеви Єлизавети.

Весілля принца Хусейна

Для весільної вечірки, де виступали артисти та співаки, і де були присутні вже 1700 гостей, запрошені дами з королівських сімей змінили вбрання та одягли тіари.

І принцеса Беатріс, яка на весільній церемонії була в сріблястому платті від британського лейбла Needle & Thread, для вечора в тіарах обрала ніжно-рожеву сукню від Reem Acra і доповнила образ клатчем від Tyler Ellis.

Але особливу увагу привернула її витончена діамантова тіара. Це та сама тіара, яку її мати, Сара "Фергі" Фергюсон, герцогиня Йоркська, одягала на власне весілля з принцом Ендрю у 1986 році.

Тоді королева Єлизавета II та принц Філіп подарували Сарі цю діамантову тіару, замовивши її у Garrard разом із діамантовим намистом та браслетом.

Принцеса Беатріс з'явилася у весільній тіарі своєї матері Фото: Скриншот

Тіара отримала назву Йоркської та Сара зберегла тіару після розлучення у 1996 році.

Востаннє діамантову тіару York Diamond Tiara публічно бачили на балі Елтона Джона у 2001 році, присвяченому White Tie and Tiara Ball.

Очікувалося, що принцеси Беатріс і принцеса Євгенія надягнуть її на свої весілля, але натомість вони позичили тіари у бабусі, королеви Єлизавети.

Нагадаємо, на своєму весіллі Раджва Аль-Саїф була в лаконічній білій сукні від Elie Saab і фаті, розшитій квітами.

А для весільної вечірки вона змінила вбрання на найкраще для танців. Цікаво, але всі, хто вітав її та принца Хусейна, відзначали її нову сукню з оригінальною аплікацією у вигляді квітів.

Друга весільна сукня Раджви Аль-Саїф Фото: Instagram queenrania

Кейт Міддлтон на весільній церемонії також з'явилася у сукні від цього ліванського дизайнера, вибравши вбрання блідо-рожевого кольору.