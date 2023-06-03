Помер прототип головного героя фільму "1+1" Філіпп Поццо ді Борго

Французькому бізнесмену та письменнику було 72 роки.

У віці 72 років помер французький бізнесмен Філіпп Поццо ді Борго, який став прототипом головного героя фільму "1+1". Про це у своєму Instagram повідомив актор Омар Сі.

"Назавжди в наших серцях …. 🤲🏿💔@toledanonakache @f_cluzet Ми щойно з великим сумом дізналися про смерть нашого друга Філіппа Поццо ді Борго. Ми адаптували його історію в "1+1", він змінив наше життя та життя багатьох вразливих і тендітних людей… Буде не вистачати його гумору та інтелекту. Знати його всі ці роки було рідкісним привілеєм", — зазначив французький актор, який зіграв у фільмі помічника головного героя, котрий був паралізований.

З 1993 року хворий на параліч бізнесмен, який став письменником, подружився зі своїм помічником, що лягло в основу відомої драми.

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Граф Філіпп Поццо ді Борго, нащадок багатої корсиканської родини, народився у 1951 році у Тунісі. У 1993 після нещасного випадку на параплані він став паралізованим, а через кілька років після смерті дружини найняв помічника Абдель Ясмін Селлоу, з яким він подружився, про що згодом розповідає в книзі "Друге дихання", яка й була екранізована.

У бізнесмена залишилося четверо дітей. Після смерті першої дружини він згодом одружився вдруге.

Філіпп Поццо ді Борго Фото: Instagram

Випущений у 2011 році фільм "1+1" став найбільшим успіхом у французькому кінематографі з понад 19 мільйонами переглядів. Сам Філіпп Поццо ді Борго з'явився на останніх секундах картини.

Філіпп Поццо ді Борго у фільмі "1+1" Фото: Скриншот Філіпп Поццо ді Борго у фільмі "1+1" Фото: Скриншот

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