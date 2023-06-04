77-річна Гелен Міррен з'явилася на червоній доріжці у яскраво-рожевій сукні

Акторка відвідала кінофестиваль в Італії.

Англійська оскароносна акторка Гелен Міррен, яка особливо прославилася ролями цариць і королев, демонструє, що і в 77 років жінка може носити дуже яскраві кольори та мати водночас гармонійний вигляд. Вона відвідала італійський кінофестиваль Ora! у Монополі та вийшла на килимову доріжку у вбранні, яке нікого не залишило байдужим.

Для заходу літня знаменитість обрала яскраво-рожеву максісукню, розшиту сріблястими та рожевими паєтками, яку доповнював вишитий пояс зі стразами, а також срібні сережки-кільця. Щоб зробити свій образ комфортнішим, зірка взула білі сандалі на пласкому ходу і з відкритим носком.

Знаменитість вибрала комфортне взуття під вечірнє вбрання Фото: Getty

Її розпущене сиве волосся було підхоплене яскраво-рожевою пов'язкою та локонами спускалося на плечі.

Акторка була в гарному настрої та із задоволенням позувала перед численними камерами. Якоїсь миті вона показала табличку "Врятуйте оливки" — некомерційної організації, що бореться з епідемією Xylella Fastidiosa в Апулії, на півдні Італії. Це бактерія, яка знищує оливкові дерева.

Раніше Фокус писав, що Гелен Міррен та її чоловік, режисер Тейлор Гекфорд, виставили на продаж свій старий будинок у Лос-Анджелесі. За чарівний маєток, збудований на кшталт "Старого Голлівуду", акторка попросила 17 мільйонів доларів. Міррен і Гекфорд вже намагалися раніше продати будинок за 18,5 мільйонів, але тоді покупців не знайшлося. Тоді вони його здавали за 40 тисяч доларів на місяць. Зараз подружжя всерйоз має намір його позбутися, тому й знизило ціну. Тому що, заявила сама акторка, вона з чоловіком дуже рідко буває в Лос-Анджелесі.