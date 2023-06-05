Тіна Кунакі показала найактуальніші речі літа 2023 року в новій фотосесії

Модель продемонструвала зручне та практичне вбрання.

26-річна французька модель і колишня кохана актора Венсана Касселя Тіна Кунакі прикрасила сторінки нового номера журналу Grazia. Дівчина не лише вкотре показала точену фігуру, а й продемонструвала трендове вбрання літа 2023 року.

Зокрема, вона позує в зеленому топі та широких штанах із чорною сумочкою, демонструючи готовий ансамбль для прогулянок із друзями в теплу погоду або навіть для походу в паб чи на побачення. Ніжніший комплект — біла майка-топ і бежеві штани в комплекті зі світло-бузковою сумочкою.

Фото: Grazia Фото: Grazia

Чорна довга сукня-футляр, одягнена поверх білої майки, у комплекті із сумочкою — чудовий варіант для вечірніх посиденьок, а широкі штани в стилі мілітарі зі шкіряною байкерською курткою — найкращий варіант для похмурої або дощової погоди. Яскравості образу додасть жовта сумочка.

Фото: Grazia Фото: Grazia

А ось для походу в ресторан ідеальний варіант — темно-зелена сукня з чітким кроєм, у якій Тіна позує, сидячи на підвіконні.

Фото: Grazia

Як відомо, модель розлучилася зі своїм чоловіком після п'яти років стосунків. За чутками, причиною стала зрада Кунакі, після чого Кассель прибрав усі фото з дружиною зі своїх сторінок у соцмережах. Він не прийшов на день народження Тіни та не привітав її.

Поки шанувальники думають, що ж сталося, пара воліє й надалі зберігати мовчання.

Раніше Фокус писав, що Тіна Кунакі вперше після розставання з Касселем вийшла на червону доріжку.