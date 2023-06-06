Принц Гаррі постав перед Високим судом Лондона

Герцог Сассекський пропустив перше засідання, але встиг на друге.

Принц Гаррі прибув до Високого суду Лондона, де продовжується розгляд позову проти газет Mirror Group. Він приїхав до будівлі суду на чорному Range Rover о 9:36 ранку, де з метою безпеки була помітна присутність поліції, повідомляє Hello. Йдучи від авто до будівлі суду, принц утримався від відповідей на запитання, які йому ставили репортери.

Напередодні суддя Фанкорт, який розглядає справу, заявив, що його здивувала відсутність Гаррі у понеділок, 5 червня. Цілком імовірно, що той спізнився на суд, оскільки хотів відсвяткувати другий день народження своєї доньки у США.

За словами принца, йому завжди здавалося, що він перебуває "під цілодобовим наглядом", маючи на увазі папараці. Він також розповів, що навіть під час відпустки в Австралії у 2003 році його бабуся, королева Єлизавета II, так турбувалася про вторгнення преси, що надіслала особистого помічника, щоб таємно триматися подалі цікавих очей.

"Тепер я розумію, що моя гостра параноя постійного спостереження не була недоречною після розмови про платежі, зроблені приватним детективам, які збирали інформацію про мене", — сказав Гаррі.

За його словами, кожна стаття про королівську родину "грала важливу та руйнівну роль" у його дорослішанні. Герцог Сассекський зізнався, що його стосунки з колишньою дівчиною Челсі Деві "були приречені" через надмірну увагу преси.

Біля будівлі суду чергувало багато поліцейських Фото: Getty

Гаррі також провів паралелі між особистим досвідом та досвідом своєї матері, принцеси Діани.

"Я завжди чув, як люди називали мою матір параноїком, але це було не так. Вона боялася того, що насправді з нею відбувалося, і тепер я знаю, що я був таким же", – наголосив він.

Принц Гаррі заявив, що газетна група використовувала незаконні методи отримання інформації про нього, щоб публікувати історії за 10-річний період. Окрім нього, позови проти видавця Daily Mail і Sunday Mail подали співак Елтон Джон та інші високопоставлені люди.

Принц Гаррі – не єдиний з королівської родини, хто опинився в суді. У 2002 році принцесі Анні довелося постати перед судом, коли вона визнала себе винною за звинуваченням відповідно до Закону про небезпечних собак після того, як її домашній собака Дотті, англійський бультер'єр, укусив двох дітей у Віндзорському парку.

Королівську принцесу було оштрафовано на 500 фунтів стерлінгів за напад і засуджено до виплати 398 фунтів стерлінгів у якості компенсації, а її собаці приписали пройти навчання, щоб запобігти повторенню чогось подібного.

Матір принца Гаррі, принцеса Діана, одного разу готувалася постати перед судом у справі проти колишнього власника тренажерного залу Брайса Тейлора, який зробив незаконні фотографії тренування Діани, що пізніше були опубліковані в газетах Mirror Group. Зрештою справа була залагоджена, і принцесі Уельській не довелося звертатися до суду.

Крім того, ще в 1870 році прапрапрадід принца Гаррі, принц Уельський, згодом король Едуард VII, виступив як свідок у суді у справі про розлучення, щоб спростувати твердження леді Гаррієт Мордаунт про роман.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі зазнав поразки у британському суді.