7 червня 2023 року: третє віднайдення голови Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна залишати немитий посуд на ніч і розповідати про свої сни.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква згадує третє віднайдення голови Іоанна Предтечі, яке відбулося близько 850 року. За часів гонінь та іконоборства голову Іоанна Предтечі ховали тричі. Пізніше її перенесли знову до Константинополя та з урочистістю поклали до придворної церкви. Наразі голова Іоанна Предтечі знаходиться на горі Афон.

Що не можна робити 7 червня:

залишати посуд немитий на ніч;

розповідати про свої сни;

рахувати гроші.

Народні прикмети та повір'я:

багато квітів на горобині — добре вродить хліб;

вранці багато роси – до багатого врожаю;

поблікло листя на деревах — варто його обробити, бо завелися шкідники.

День ангела святкують:

Олена, Іван, Інокентій.

Народилися цього дня:

1991 — Емілі Ратаковскі, американська модель і актриса.

Також у цей день:

1498 — Колумб вирушає в свою третю подорож до Нового Світу, під час якого відкриває сучасний острів Гаїті;

1775 — Сполучені Колонії змінюють свою назву на Сполучені Штати Америки;

1919 — в Нью-Йорку вперше проводять письмові тести для отримання посвідчення водія;

1920 — уряд Української Народної Республіки переїжджає з Вінниці до Жмеринки;

1929 — у центрі Риму утворюють суверенну державу Ватикан;

1963 — проходить теледебют групи "Ролінг Стоунз";

1967 — Ізраїль бере під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;

1991 — Верховна Рада України ухвалює рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.