"Дуже емоційна": Шварценеггер розповів про реакцію ексдружини на його політичні амбіції

У 2003 актор австрійського походження став 38-м губернатором Каліфорнії.

75-річний американський актор Арнольд Шварценеггер розповів, як колишня дружина Марія Шрайвер відреагувала на його політичні амбіції. Про це пише Page Six.

"Я сидів із [Шрайвер] у джакузі, і я запитав: "Що ти думаєш про те, щоб я балотувався в губернатори?" Вона здивувалась", — розповів ексгубернатор Каліфорнії у своєму біографічному серіалі від Netflix, премʼєра якого запланована на 7 червня.

"У неї була дуже емоційна реакція", — додав актор австрійського походження.

Він зазначив, що журналістка "ненавиділа ідею" про те, щоб він балотувався на посаду, і зізнався, що не хотів це робити, якщо "вона не підтримує його на 100 відсотків".

Шварценеггер додав, що "відступив" від своїх амбіцій після того, як Шрайвер — з якою він виховує дітей Кетрін, 33, Крістіну, 31, Патріка, 29 і Крістофера, 25 — побоювалась, що його кампанія затягне їхню сім’ю "в бруд".

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер Фото: Getty Images

Однак Шрайвер, яка є племінницею колишнього президента США Джона Ф. Кеннеді, змінила свою думку перед появою свого чоловіка в епізоді The Tonight Show у 2003 році, під час якого він оголосив про свою кандидатуру на пост губернатора.

Документальний серіал про Арнольда Шварценеггера

Шварценеггер переміг Грея Девіса і став 38-м губернатором штату Каліфорнія. Актор обіймав цю посаду вісім років, перш ніж залишити її в січні 2011 року.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер розповів, що його батько був нацистом.

Також Фокус писав про почуття Шварценеггера до колишньої дружини після скандального розлучення.