Арнольд Шварценеггер розповів, що думає про смерть

За словами актора, він не вірить, що після смерті люди знову зустрічаються.

75-річний американський актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що не вірить у рай та ніколи не відчує себе комфортно зі смертю. Про це він розповів у розмові із журналістами видання Interview.

Коли його запитали, що він думає про життя після смерті, Арні відповів:

"Це нагадує мені питання Говарда Стерна до мене. "Скажи мені, губернаторе, що відбувається з нами, коли ми вмираємо?" Я сказав: "Нічого. Ти на глибині 6 футів. Будь-хто, хто каже тобі ще щось, – чортів брехун. Я сказав: "Ми не знаємо, що відбувається з душею та всіма цими духовними речами, в яких я не експерт. Але я знаю, що те, як ми бачимо один одного зараз, ми ніколи так більше не побачимо один одного. За винятком деяких фантазій. Коли люди кажуть: "Я знову побачу їх на небесах", це звучить так добре, але реальність така, що ми більше не побачимося після того, як підемо. Це сумна частина. Я знаю, що люди почуваються комфортно зі смертю, але не я".

За його словами, за останні 20 років втратив 15 друзів, з якими будував кар'єру бодібілдера, і це дуже змінило його погляд на потойбічне життя.

"Для мене рай – це місце, куди я поміщаю людину, яку дуже люблю, яка добра, великодушна і яка змінила моє життя і життя інших людей. Я тримаю їх у голові, як той перший ряд, який є у всіх твоїх друзів. І у тебе завжди гарне передчуття, коли ти думаєш про них", – наголосив Арні.

Нещодавно Шварценеггер публічно розповів про старіння та свій виснажливий режим тренувань. Він показав режим тренувань у легендарному залі Gold's Gym на Веніс-Біч і сказав, що працює з обтяженнями, щоб "захистити себе і залишитися живим" після кількох операцій на серці та коліні.

"Я одночасно захищаю своє тіло і займаюся лікувальною фізкультурою. Я роблю більш швидкі, легкі, але правильні вправи і намагаюся залишатися молодим. Я тренуюся, щоб залишитися живим, щоб мати можливість зніматися у своїх фільмах. Я приходжу сюди і роблю 25-30 сетів за півгодини Коли ви тренуєтеся, ваше тіло накачує не тільки кров, але і ваш розум І у вас набагато позитивніший погляд на день і життя, коли у вас вже є за плечима прес або велосипедна прогулянка, або пробіжка, або тенісний матч. Моє тіло та бодібілдинг дали мені все. Я не знаю, якби я не зайнявся бодібілдингом, якби у мене було чітке уявлення про те, куди я хочу йти в житті. Я не знаю, зрозумів би я, що вам потрібно працювати над своїм тілом, щоб досягти чогось, щоб досягти успіху", – пояснив актор.

Раніше Фокус писав, що Арні отримав нову посаду у Netflix.