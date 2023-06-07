Кайлі Дженнер показала годинник Rolex її доньки за 40 тисяч доларів

У цієї знаменитої малечі дорогий смак.

25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер поділилася у своєму TikTok-акаунті відео, показавши годинник Rolex за 40 тисяч доларів. Про це пише PageSix.

Зірка "Кардаш'ян", сидячи у своїй машині, була одягнена у просту білу майку та сонцезахисні окуляри з черепахою оправою. На відео Кайлі починає діставати зі своєї сумочки Bottega Veneta за 4500 доларів різні предмети, обробивши руки дезінфікуючим засобом Kylie Skin, і каже: "У мене виходить новий продукт. Чи повинні ми одночасно грати в "що в моїй сумці?"

Кайлі Дженнер і Стормі Фото: Instagram kyliejenner

"У мене тут маленький годинник Стормі, — сказала вона, тримаючи в руках золотий годинник Rolex Day-Date (вартістю близько 40 000 доларів), що належить її 5-річній дочці Стормі. Насправді це був мій годинник, але вона носила його. Подивіться, яке у неї маленьке зап'ястя. Вона носила їх на вечірці з нагоди дня народження і більше не захотіла носити їх".

Поряд з дорогим годинником Дженнер подбала про те, щоб показати свої власні продукти, а також лінію Skims своєї сестри Кім Кардаш'ян.

Розкішний годинник не повинен стати сюрпризом для шанувальників, оскільки юна Стормі добре відома своєю любов'ю до неймовірної моди та дорогих предметів одягу. Минулого місяця 5-річна дівчинка одягла прозоре вбрання від Жана-Поля Готьє, коли вони з мамою відвідали вечірку дизайнера у Нью-Йорку. Вона також велика шанувальниця дизайнерського взуття та сумок.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер розкритикували через приватний літак за 72 мільйони доларів.