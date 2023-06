Батько Джастіна Бібера розлютив ЛГБТ-спільноту, заступившись за традиційну сім'ю

Джеремі Бібер видалив скандальний твіт, проте залишився при своїй думці.

48-річний батько канадської суперзірки Джастіна Бібера, Джеремі Бібер, потрапив у немилість до ЛГБТ-спільноти після того, як у Місяць гордості опублікував твіт, розцінений представниками секс-меншин як камінь у їхній город.

Чоловік запостив райдужний прапор і додав: "Не забудьте подякувати натуралу цього місяця за ваше існування". Перед цим він написав ще одне повідомлення: "Нам треба славити сім'ї. Ти знаєш, чому ми всі тут! Те, що прославляє це покоління, неймовірно!"

Фото: Jeremy Bieber/twitter

Фото: Jeremy Bieber/twitter

За це на голову Джеремі посипався шквал гнівних коментарів. Користувачі звинуватили його в лицемірстві, нагадавши, що він, закликаючи інших шанувати сім'ї, сам має дітей від кількох жінок.

"Так! Спасибі натуральному чоловікові, який залишив свою жінку під час виховання дитини на самоті. Ви, напевно, найкраща людина для чогось про сім'ю, повагу та кохання", "Говорить чоловік, який покинув свою дитину та повернувся тільки тому, що той став знаменитим… ось як ви поважаєте родину?", "Не забудьте подякувати Джастіну за всі гроші, які у вас є", "Говорить хлопець, який покинув свого сина та повернувся до його життя тільки після того, як той став мільйонером", "Чесно кажучи, я думаю, що людина, яка кинула свого сина та повернулася до його життя тільки після того, як стала мільйонером, набагато гірша", "Ти такий жалюгідний"; "Не забудьте подякувати своєму синові, якого ви кинули в дитинстві, за гроші, які у вас є зараз", "Сміюся. Навіщо комусь слухати вас на тему сімей??", "Вибачте, так, давайте прославимо сім'ї. Три "сім'ї", які ви створили, складаються з трьох різних жінок, які мають дітей", — пишуть під публікаціями.

Під шквалом критики Джеремі видалив повідомлення з райдужним прапором, але все одно залишився при своїй думці.

Він розлучився з матір'ю Джастіна, Патті Маллетт, лише через 10 місяців після того, як вона у 18 років народила майбутню світову суперзірку після проблемних стосунків. Згідно з автобіографією Патті "The Only Way Is Up", вони насправді були заручені, але скасували весілля, коли Джеремі зрадив їй зі спільною знайомою. Вона також стверджує, що Джеремі був в окружній в'язниці за бійку в день народження Джастіна, і що він часто підводив свого сина, регулярно не з'являючись, коли мав провести з ним час.

Джеремі та його син Джастін

Офіційних записів про його перебування у в'язниці на момент народження Джастіна немає, хоча записи видаляються через певний період у Канаді. Однак Джеремі має інші правопорушення. У 1997 році він був визнаний винним у нападі й засуджений до 90 днів ув'язнення. Через два роки чоловік провів ще 21 день у в'язниці після порушення випробувального терміну. Тоді його засудили за друге порушення умовного терміну.

У січні 2004 року його знову звинуватили в нападі, але справу було припинено.

Попри кримінальне минуле Джеремі, Джастін, здається, все ще поважає свого норовливого батька. Хоча вони довгий час не спілкувалися в дитинстві, співак в інтерв'ю зізнавався, що має "прекрасні стосунки з батьком".

"Коли я був молодшим, він навчив мене грати на гітарі кілька пісень, наприклад "Knockin' on Heaven's Door" Боба Ділана. Він також навчив мене кермувати", — розповів артист.

Джастін подарував Джеремі будинок за 850 тисяч доларів і раніше стверджував, що відправляє батькові тисячі доларів на місяць, щоб фінансувати його спосіб життя.

Джеремі Бібер зі своїми дітьми в Мексиці

Окрім первістка, у Джеремі є двоє дітей — дочка Джазмін і син Джексон (13 і 12 років відповідно) від колишньої подруги Ерін Вагнер, із якою він був з 2007 по 2014 рік. Потім у лютому 2018 року Джеремі одружився зі своєю дівчиною Челсі Ребело. У пари підростає трирічна дочка Бей. Джеремі також є вітчимом 14-річної дочки Челсі Еллі.

Джеремі Бібер і його остання дружина Челсі

Раніше Фокус писав, чому дружина Джастіна Бібера боїться народжувати дітей.