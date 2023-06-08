Принц Гаррі дав рідкісний коментар про покійну колишню дівчину

Колишня дівчина принца Гаррі покінчила життя самогубством у 2020 році.

Герцог Сассекський постав перед Високим судом Лондона, щоб дати свідчення проти британської газети Mirror Group Newspapers (MGN). Крім того, він висловився про покійну колишню дівчину Керолайн Флек, яка покінчила життя самогубством у 2020 році. Про це пише ВВС.

Він стверджує, що британський таблоїд незаконно підключився до його телефону в 2004 році, що призвело папараці до його місцезнаходження, коли він провів ніч із Флек.

"Історія дуже ясно дає зрозуміти, що фотографи були там до того, як я туди потрапив. Вони бачили, як я прибув, — сказав суду 38-річний Гаррі. — Вечір був спеціально між мною [і] Керолайн, якої більше немає з нами".

У пари був роман у 2009 році після того, як їх познайомила їхня спільна подруга. Проте їхня інтрижка тривала недовго.

У суді Гаррі посилався на статтю, де було детально описано побачення герцога з покійною телеведучою. Також він стверджує, що інформацію для статті було отримано таблоїдами з використанням неетичних методів.

"Таблоїди регулярно публікували статті про мене, які часто були невірні, але з вкрапленнями правди, які, на мою думку, швидше за все, були отримані в результаті перехоплення голосової пошти та/або незаконного збору інформації", — заявив Гаррі під час своїх свідчень.

Нагадаємо, у лютому 2020 року стало відомо, що Керолайн Флек покінчила життя самогубством у віці 40 років.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі назвав головну причину, чому від нього пішла колишня дівчина.