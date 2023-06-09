"Проводять час разом": що відбувається між Шакірою та Льюїсом Гамільтоном

Артистка все більше підігріває чутки про новий роман.

Стало відомо, що відбувається між Шакірою та гонщиком Льюїсом Гемільтоном. Про це пише People.

Після чуток про те, що дружба між колумбійською співачкою та Гемільтоном переросла в роман, видання підтвердило, що пара насправді "пізнає" одне одного, оскільки проводить все більше часу разом.

Джерело, близьке до двох знаменитостей, розповіло, що артистка та пілот Формули-1 зав'язали "веселі та кокетливі стосунки" після того, як їх уперше помітили разом у Маямі.

"Вони проводять час разом і на стадії "знайомства одне з одним", — зазначив інсайдер.

Також повідомлялося, що джерело знає обох дуже добре, однак вони ще не говорили про природу їхніх стосунків. Нещодавно Шакіра та Льюїс були помічені разом у Барселоні під час відвідування Гран-прі Іспанії F1 із групою друзів.

Льюс Гамільтон

Пара позувала для фото, опублікованого в Instagram, що ще більше підігріло чутки, змусивши онлайн-користувачів задуматися, чи не зблизилися вони, оскільки спортсмен був поруч із співачкою, обійнявши її за талію.

Шакіра нещодавно розповіла, що цього року вона зосередилася на собі після скандального розставання з Жераром Піке. Зірка була помічена під час кількох прогулянок у Маямі, зокрема під час зустрічі з Томом Крузом.

Шакіра із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіра підігріває чутки про роман з Льюїсом Гамільтоном.

Також Фокус писав про повернення Шакіри до Іспанії.