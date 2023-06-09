Шона Пенна помітили за поцілунками з українською актрисою (фото)

Новий роман Пенна почався майже через два роки після того, як його колишня дружина Лейла Джордж подала на розлучення.

62-річний американський актор та режисер Шон Пенн та його нова дівчина, 43-річна українська акторка Ольга Коротяєва проводять час разом. Пару помітили за поцілунками на відпочинку в Італії. Про це пише PageSix.

На фотографіях, зроблених під час романтичної відпустки, Шон та Ольга обіймалися, трималися за руки та цілувалися. На знімках також видно, що зірка фільму "Вибух" поклала руку на попу Пенна, коли вони йшли вулицями Риму під час шопінгу в Bulgari та Tiffany&Co.

Для прогулянки актор фільму "Гра" вибрав чорну футболку, джинси, бейсболку та білі кросівки. Акторка українського походження, яка народилася у Черкасах, одягла джинси, білу майку та білі кросівки. Пара завершила свої образи сонцезахисними окулярами.

Італійські канікули пари настали більш ніж за тиждень після того, як вони були помічені разом на вечері в прибережному японському ресторані Nobu в Малібу.

Рік тому Шон Пенн розлучився з 31-річною Лейлою Джордж. Як довго Шон та Ольга зустрічаються – невідомо.

Також Фокус писав про вихід Шона Пенна на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023.