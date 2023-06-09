Без чоловіка та в Chanel. Меланія Трамп вперше за довгий час вийшла в світ

Колишню першу леді США вперше за багато тижнів побачили у Нью-Йорку, коли вона виходила із Башти Трампа.

Дональду Трампу було пред'явлено звинувачення за сімома пунктами, включаючи неправомірне зберігання секретних документів. Сам Трамп це підтвердив, заявивши, що йому наказано з'явитися до будівлі федерального суду в Маямі, штат Флорида у вівторок. Це вже друге обвинувачення на адресу Дональда Трампа і перше в історії звинувачення на адресу колишнього президента США, висунуте федеральною прокуратурою. І Меланія Трамп, зважаючи на все, вирішила, нарешті з'явитися на публіці. Щоправда, неясно, чи буде вона підтримувати чоловіка. Про це пише Daily Mail.

Меланію Трамп побачили у Нью-Йорку вперше за довгий час. В останні місяці, як повідомляли інсайдери, вона знаходилася в маєтку чоловіка у Мар-а-Лаго у Флориді та намагалася тримати дистанцію. Вона не з'являлася на заходах передвиборчої кампанії Трампа з моменту його листопадового оголошення, що він збирається балотуватися в президенти.

Але, вирішивши побачити світ, колишня перша леді зробила це стильно.

Меланія Трамп біля вежі Трампа Фото: Getty Images

Її сфотографували у знаменитої Башти Трампа у чорно-бежевому образі. Меланія була в спідниці з поясом, простому чорному топі, з сумкою Chanel і в балетках Chanel. Образ вона доповнила величезними сонцезахисними окулярами, приховавши за ними очі.

Цікаво, але разом із нею були її мати та батько: Віктор та Амалія Кнавс. Останнім часом їх часто бачать разом.

Меланія з'являлася зі своїм чоловіком на приватних заходах, у тому числі в гольф-клубі Трампів у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, — їхньої літньої резиденції.

Вона також була помічена в Мар-а-Лаго з експрезидентом у День матері та 6 травня, коли вона, її чоловік та їх син Беррон зустрілися з боксером Майком Тайсоном.

Експерт з мови тіла повідомив, що Меланія та Дональд Трамп помітно зблизилися після того, як він пішов з Білого дому.

Меланія Трамп в оточенні охоронців

Але не факт, що цей зв'язок збережеться, якщо у Дональда Трампа продовжуватимуться проблеми із законом. Адже виявилося, що, як стверджує порнозірка Стормі Деніелс, Трамп платив їй за мовчання вже після того, як вони з Меланією одружилися, і вона народила сина.

Раніше дочка Трампа, Іванка Трамп, заявила, що не допомагатиме йому з передвиборчою компанією, як це було минулого разу.

Але при цьому інсайдери повідомляють, що Меланія Трамп знову хоче бути першою леді та "готова повернутися до Білого дому".