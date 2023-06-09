Сінді Кроуфорд поділилася архівними фото

Зірка подіумів привітала відомого фотографа з днем народження.

57-річна американська модель Сінді Кроуфорд поділилася низкою архівних фото. Знімки зірка подіумів виклала у своєму Instagram.

Кроуфорд привітала з днем народження відомого fashion-фотографа Артура Елгорта. Йому виповнилося 83 роки. З цього приводу модель поділилася кількома архівними кадрами, які їй зробив іменинник.

"Святкуємо день народження мого дорогого друга та колеги @arthurelgort 🖤 Від чувака ранчо до дня мого весілля, твоя легка природа та вміння бачити красу в тому, що вже є, завжди роблять магію", — підписала фото Сінді Кроуфорд.

На одному зі знімків модель позує в чорній мереживній сукні та червоній накидці на вулицях Парижа, а іншому — у капелюсі серед ковбоїв.

Сінді Кроуфорд

"Який солодкий підпис 💗💗", "королева 90-х", "Шикарні фото прекрасної жінки!!" — коментують карусель фото фоловери знаменитості.

Тим часом іменинник зробив репост допису Сінді Кроуфорд на свою сторінку, а кількома тижнями раніше він опублікував чорно-біле фото моделі з 1989 року для Vogue Italia. На знімку Сінді позує біля автомобіля.

"Заходьте, ми їдемо кататися", — підписав свою роботу американський фотограф.

Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала фото зі свого весілля.

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