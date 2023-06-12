12 червня 2023 року: преподобного Ісаакія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна купатися у водоймі та працювати у полі.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісаакія. Він жив у пустелі за часів гоніння за християнами. Колись Ісаакій почув, що християнські церкви перетворюють на стайні, а не згодні з цим християни страждають. Ісаакій вирушив до Константинополя, пішов до імператора, щоб його переконати не робити цього. Але Валент не почув застережень, подався на війну з готами і загинув. Після цього на околицях Константинополя зробили обитель імені Ісаакія, а сам він помер у глибокій старості.

Що не можна робити 12 червня:

вбивати змій;

купатися у водоймі;

працювати у полі або займатися рукоділлям;

знімати павутину.

Народні прикмети та повір'я:

липа та черемха цвітуть – буде довге та спекотне літо;

дощ — до врожаю грибів восени;

великі квіти на шипшині – буде морозна зима;

павуки плетуть павутину — незабаром погода зміниться.

День ангела святкують:

Ісаак, Василь.

Народилися цього дня:

1915 — Девід Рокфеллер (пом. 2017), американський банкір, державний діяч, глобаліст, глава будинку Рокфеллерів (з 2004);

1992 — Філіпі Коутіньо, бразильський футболіст.

Також у цей день:

1665 — Королівство Англія встановлює своє правління в нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке перейменовують у Нью-Йорк;

1849 — Л. П. Гаслет отримує патент на протигаз;

1920 — офіційно відкривають Панамський канал;

1966 — у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Вєклича.