12 червня 2023 року: преподобного Ісаакія — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна купатися у водоймі та працювати у полі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісаакія. Він жив у пустелі за часів гоніння за християнами. Колись Ісаакій почув, що християнські церкви перетворюють на стайні, а не згодні з цим християни страждають. Ісаакій вирушив до Константинополя, пішов до імператора, щоб його переконати не робити цього. Але Валент не почув застережень, подався на війну з готами і загинув. Після цього на околицях Константинополя зробили обитель імені Ісаакія, а сам він помер у глибокій старості.
Що не можна робити 12 червня:
- вбивати змій;
- купатися у водоймі;
- працювати у полі або займатися рукоділлям;
- знімати павутину.
Народні прикмети та повір'я:
- липа та черемха цвітуть – буде довге та спекотне літо;
- дощ — до врожаю грибів восени;
- великі квіти на шипшині – буде морозна зима;
- павуки плетуть павутину — незабаром погода зміниться.
День ангела святкують:
Ісаак, Василь.
Народилися цього дня:
1915 — Девід Рокфеллер (пом. 2017), американський банкір, державний діяч, глобаліст, глава будинку Рокфеллерів (з 2004);
1992 — Філіпі Коутіньо, бразильський футболіст.
Також у цей день:
1665 — Королівство Англія встановлює своє правління в нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке перейменовують у Нью-Йорк;
1849 — Л. П. Гаслет отримує патент на протигаз;
1920 — офіційно відкривають Панамський канал;
1966 — у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Вєклича.