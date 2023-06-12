Матір пасинка принцеси Беатріс показала таланти своєї дитини від Едоардо Мапеллі Моцці

Як і його батьки, хлопчик любить малювати і може продовжити справу своєї матері.

Семирічний син колишньої нареченої італійського аристократа Едоардо Мапеллі Моцці, дизайнерки інтер'єрів Дари Хуан, на ім'я Крістофер росте дуже активною та допитливою дитиною, що наочно продемонструвала його матір, опублікувавши кадри з хлопчиком на своїй сторінці в Instagram.

Він носить прізвисько Вольфі і має талант до малювання. Його навіть називають "дитинкою Пікассо" Дари, і він продає свої роботи, а гроші за них віддає на благодійність. Відео Хуан опублікувала через те, що це був день мистецтва для благодійної організації Вольфі.

Дара Хуанг – відома дизайнерка та архітекторка. Вона керує Design Haus Liberty, а також заснувала компанію Vivahouse, яка перетворює покинуту комерційну нерухомість на житлові приміщення. Як і його колишня наречена, Едоардо дуже креативний і теж керує дизайнерською фірмою, а його роботи викликають великий інтерес в Instagram.

Буквально минулого тижня Едоардо позував у пентхаусі вартістю 54,6 мільйона доларів "вище за хмари" для Architectural Digest. Поряд з приголомшливими шикарними інтер'єрами, види роблять готель досить вражаючим. Це лише один із багатьох зарубіжних проектів, над якими працював Мапеллі-Моцці.

Що стосується стосунків мачухи, принцеси Беатріс, зі своїм пасинком, то вони досить теплі. З її слів, він дуже любить читати.

"Мій пасинок, якому зараз сім років, і я з нетерпінням чекаю на можливість отримати книги і разом їх прочитати. Ми ростемо у світі, оточеному книгами, і можемо вважати само собою зрозумілим, що не всім так щастить. Ми повинні пам'ятати, що у світі екранів та штучного інтелекту нам потрібно зберегти моменти спілкування, зокремаі між батьками та дітьми", – заявила вона.

Вольфі проживає зі своєю матір'ю Дарою в Кенсінгтоні в орендованому будинку. У ньому є вбудовані красиво оформлені книжкові полиці, а також колекція сучасних меблів. Мати і син також мають доступ до спільного саду, де вони часто відвідують вечірки на свіжому повітрі. У королівській родині хлопчика прийняли, і він навіть з'явився з батьком та мачухою на різдвяній службі у Сандрінгемі.

Едоардо, Беатріс та їхня дочка Сієнна мають приголомшливий заміський будинок у Котсуолдсі. Хоча обов'язки Едоардо щодо спільного виховання вимагають, щоб він був у Лондоні протягом тижня, сім'я любить усамітнюватися в сільській місцевості, коли це можливо.

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