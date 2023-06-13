Біллі Айліш показала татуювання на грудях на рідкісному фото в бікіні

Шанувальники Біллі Айліш щасливі як ніколи, побачивши цей рідкісний знімок.

21-річна американська співачка Біллі Айліш продемонструвала татуювання у пікантному місці. Фотографією знаменитості у купальнику поділилася її приятелька Аннабель Ціммер у своєму Instagram-акаунті.

На рідкісному знімку лауреатка семи премій "Греммі" грілася на сонці у яскравому купальнику Miaou та сонцезахисних окулярах Versace. Кадр також знаменує собою перший раз, коли Айліш показала татуювання свого прізвища на грудях. Якось співачка присягнулася фанатам "ніколи не показувати" цей напис.

Біллі Айліш Фото: Instagram @annabelzimmer

У 2021 році журнал Rolling Stone повідомив, що прізвище Айліш було набито "витіюватим готичним шрифтом" наступного дня після вручення премії "Греммі" 2020 року, де вона отримала п'ять нагород, включаючи "Альбом року", "Пісня року", "Запис року" і "Краща пісня".

"У мене є одне (татуювання — ред.), на якому написано "Айліш". Так, я люблю себе", — пояснила зірка сцени під час свого щорічного відео Vanity Fair "Same Interview".

Біллі має кілька інших татуювань, зокрема кілька "фей-ангелів-охоронців" на лівому зап'ясті та руці, а також великого дракона на правому стегні.

Раніше Фокус писав, що Біллі Айліш розлучилася зі своїм бойфрендом Джессі Резерфордом.