13 червня 2023: мученика Єрмія — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки та виносити з дому сміття.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Єрмії (або Єремії). Єрмій був раннім християнським святим, який жив у ІІІ столітті. За переказами, Єрмій був із міста в Сирії під назвою Бетелехем. Єрмій прийняв хрещення і став пристрасним проповідником євангелії з огляду на всі ризики та переслідування. Згодом він був заарештований і зазнав жорстоких тортур за відмову зректися своєї віри. Він пережив і тортури, і голод, і ув'язнення. Незважаючи на всі страждання, Єрмій відмовився змінити свої переконання і залишався вірним Христові до самої смерті.
Що не можна робити 13 червня:
- сваритися;
- виносити з дому сміття;
- позичати гроші;
- носити порожній гаманець.
Народні прикмети та повір'я:
- погана погода – взимку буде холодно;
- багато роси – день буде ясним;
- теплий день — до великого врожаю хліба;
- вранці туман – до врожаю грибів;
- павуки плетуть багато павутиння — погода покращає.
День ангела святкують:
Роман, Христина.
Народилися цього дня:
1874 рік – Марко Черемшина (Іван Семанюк), український письменник та громадський діяч;
1985 рік – Артем Чех, український письменник.
Також у цей день:
1892 рік — у Києві запущений для пасажирів електричний трамвай;
1895 рік — у Французькій республіці відбулися перші у світі автомобільні перегони;
1983 рік — на ринок в США надійшов перший серійний мобільний телефон ("Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola");
1983 рік — американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що залишила межі Сонячної системи;
2014 рік — українські війська вільнили місто Маріуполь від проросійських терористів.