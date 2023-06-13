13 червня 2023: мученика Єрмія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки та виносити з дому сміття.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Єрмії (або Єремії). Єрмій був раннім християнським святим, який жив у ІІІ столітті. За переказами, Єрмій був із міста в Сирії під назвою Бетелехем. Єрмій прийняв хрещення і став пристрасним проповідником євангелії з огляду на всі ризики та переслідування. Згодом він був заарештований і зазнав жорстоких тортур за відмову зректися своєї віри. Він пережив і тортури, і голод, і ув'язнення. Незважаючи на всі страждання, Єрмій відмовився змінити свої переконання і залишався вірним Христові до самої смерті.

Що не можна робити 13 червня:

сваритися;

виносити з дому сміття;

позичати гроші;

носити порожній гаманець.

Народні прикмети та повір'я:

погана погода – взимку буде холодно;

багато роси – день буде ясним;

теплий день — до великого врожаю хліба;

вранці туман – до врожаю грибів;

павуки плетуть багато павутиння — погода покращає.

День ангела святкують:

Роман, Христина.

Народилися цього дня:

1874 рік – Марко Черемшина (Іван Семанюк), український письменник та громадський діяч;

1985 рік – Артем Чех, український письменник.

Також у цей день:

1892 рік — у Києві запущений для пасажирів електричний трамвай;

1895 рік — у Французькій республіці відбулися перші у світі автомобільні перегони;

1983 рік — на ринок в США надійшов перший серійний мобільний телефон ("Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola");

1983 рік — американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що залишила межі Сонячної системи;

2014 рік — українські війська вільнили місто Маріуполь від проросійських терористів.