Принц Гаррі подарував свою книгу стюарду (фото)

Голден Патерн отримав у подарунок скандальні мемуари герцога Сассекського.

Стюард, який летів із принцом Гаррі в одному літаку, розповів про сина короля Чарльза ІІІ. Про це пише New York Post.

38-річний герцог Сассекський летів до Лондона, щоб свідчити проти Mirror Group Newspapers у гучній справі про злам телефонів. Але під час повернення літаком до свого нинішнього дому в Монтесіто принц Гаррі, як повідомляється, подарував члену екіпажу екземпляр своїх скандальних мемуарів "Запасний".

Голден Патерн поділився в соціальних мережах своєю зустріччю з королівською персоною на борту їхнього рейсу American Airlines.

Принц Гаррі зі стюардом Фото: Instagram / @holdenpattern

Принц Гаррі був в Англії лише три дні, щоб взяти участь у судовому процесі, а потім літаком повернувся в Голден-Стейт.

Він нібито залишився у своєму колишньому будинку у Фрогмор Котедж під час короткої відпустки, але не зустрічався ні з ким із членів королівської родини — ні зі своїм батьком королем Чарльзом ІІІ, ні зі своїм братом принцом Вільямом.

Гаррі та його дружина Меган Маркл після одруження в 2018 році проживали у Фрогморі. Однак британський монарх офіційно виселив пару на початку цього року після того, як вони переїхали до Каліфорнії.

Мемуари принца Гаррі Фото: Getty

Повідомлялося, що король Чарльз почав будувати плани щодо процесу виселення в січні — приблизно в той самий час, коли "Запасний" з’явився на книжкових полицях.

Нагадаємо, принц Гаррі відмовляв батька від його ідеї подарунка Лілібет Діані.

Також Фокус писав про рідкісний коментар принца Гаррі про його покійну дівчину.