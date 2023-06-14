Король Чарльз III вирішив ризикнути на Trooping the Color: що задумав монарх

Монарх відчуває біль у спині, а висока температура повітря може призвести до непередбачуваних наслідків.

Цими вихідними у Великій Британії відбудеться парад, присвячений 75-річчю короля Чарльза III, Trooping the Color, і монарх вирішив проїхатися верхи. Це стане вперше за більш ніж 30 років, і, на думку оглядачів, таке рішення – дуже ризиковане для короля, пише Hello.

За інформацією королівських журналістів, Єлизавета II перестала їздити верхи під час параду в 1986 році, коли їй виповнилося 60, тобто вона була на 15 років молодша за сина, коли вирішила більше не ризикувати і пересіла в карету. При цьому поза публічними заходами Її Величність їздила на конях далеко за 80.

Рішення короля Чарльза взяти участь у параді верхи на коні є потенційно ризикованим, оскільки, хоча король є досвідченим вершником, температура повітря має піднятися приблизно до 26 градусів за Цельсієм, а верхова їзда – це напружена діяльність.

Минулими вихідними кілька солдатів знепритомніли через спеку, коли принц Вільям оглядав їх перед заходом. У церемонії огляду брали участь сотні коней і солдатів, які виконували складні маневри на полігоні під військову музику при 28-градусній температурі та яскравому сонці, але через важку і спекотну форму багато хто не витримував і непритомнів.

Принц Уельський подякував гвардійцям за витривалість.

"Велике спасибі кожному солдатові, який взяв участь в огляді полковника цього ранку в спеку. Складні умови, але ви все проробили дійсно хорошу роботу. Дякую. В.", — написав він у соцмережі.

Короля Чарльза турбує не лише спека. Хоча він і його сім'я відомі як впевнені в собі вершники, у монарха хвора спина, а верхова їзда може посилити це ще більше.

У своїх мемуарах принц Гаррі розповідав, що його батько пошкодив спину, граючи в поло, і відчуває постійний біль. Щоб полегшити його, монарх робить стійки на голові.

Trooping the Color — це церемонія, яка щорічно проводиться в Лондоні полками британської армії. Подібні заходи відбуваються і в інших країнах Співдружності. Trooping the Color був традицією британських піхотних полків із XVII століття, а з 1748 року відзначається офіційний день народження британського суверена.

Раніше Фокус писав, що король не може виселити свого брата принца Ендрю з маєтку Royal Lodge вартістю 46 мільйонів доларів.