Який хліб найкорисніший для здоров'я? 5 найкращих варіантів

Ты, хто прагне схуднути й борці за здоровий спосіб життя часто недооцінюють хліб через високий вміст вуглеводів. Але хліб також корисний для здоров'я.

Вуглеводи також потрібні нашому організму, тому зовсім виключати їх зі свого раціону не варто, адже є і корисний хліб. "Правильний" хліб повинен складатися з корисних інгредієнтів й не містити гідрогенізованих олій або інших шкідливих для здоров'я компонентів. Крім того, хліб, який принесе користь нашому організму, має бути приготовлений із цільного зерна. Про це пише realbuzz.com.

Хліб зі спельти

Спельта — це давній сорт пшениці (вирощується з 5 тис. до н.е.), який останнім часом стає все більш популярним серед прихильників здорового харчування, а все через низький рівень глютену. Спельта належить до повільних вуглеводів і чудово підходить для дієтичного харчування. Хліб зі спельти має характерний горіховий присмак, а завдяки щільній текстурі ви швидше і довше почуватиметеся ситим.

Лаваш

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Лаваш — це м'який, тонкий корж вірменського походження, приготований з борошна, води та солі. Лаваш також універсальний у тому сенсі, що його можна їсти м'яким або хрустким. Він м'який, коли тільки-но спечений і теплий, але швидко стає хрумким до консистенції крекера та ідеально підходить, якщо ви хочете похрумтіти. Крім того, лаваш зручний тим, що в нього можна загорнути будь-яку начинку та приготувати повноцінну страву чи перекус.

Турецькі Коржики

Хоча зазвичай турецькі коржики (гезлемі) є нездоровою обгорткою для жирного кебабу, вони входять до п'ятірки кращих видів корисного хліба через низьку калорійність і універсальність. Турецький хліб можна спекти, начинити улюбленою начинкою та отримати ситний обід з порцією корисних вуглеводів та невисокою калорійністю.

Житній хліб

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Житній хліб готують із борошна з житнього зерна, й залежно від виду зерна воно може бути світлим або темним. Основна характеристика житнього хліба полягає в тому, що він щільніший, ніж звичайний хліб з пшеничного борошна, а також містить набагато більше клітковини. В житньому хлібі мало насичених жирів, він не містить холестерину та багатий на марганець, селен і тіамін.

Маркуцький Хліб

Маркук, також відомий як сільський хліб. Це різновид прісних коржів, дуже популярний на Близькому Сході, в Леванті та на Аравійському півострові. Готується з невибіленого борошна й випікається на опуклому металевому деку, що надає маркуку легкий ніжний смак. Маркук — чудова альтернатива звичайному хлібу; ідеально підходить для подачі в гарячому чи холодному вигляді з будь-яким соусом.

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