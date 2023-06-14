Том Генкс з дружиною у total-black образах відвідали премʼєру фільму (фото)

Зіркова пара зробила ставку на темні відтінки.

66-річний американський актор Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон вийшли на публіку в total-black образах. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара відвідала нью-йоркську прем'єру свого нового фільму "Місто астероїдів", яка відбулася 13 травня 2023 у Лінкольн-центрі "Alice Tully Hall" у Верхньому Вест-Сайді на Мангеттені.

Генкс був в однобортному чорному костюмі із сорочкою і туфлях, а Ріта продемонструвала шовковистий блейзер і широкі штани з мереживним топом. Волосся дружини голлівудського актора було укладене легкими локонами, а на обличчі вона зробила вечірній макіяж. До образу знаменитість додала лаконічну підвіску.

66-річна акторка та співачка виконала таємничу роль, а Том Генкс зобразив тестя Огі Стінбека (Джейсон Шварцман) Стенлі Зака в романтичній драмі "Місто астероїдів", яка розгортається в пустелі. Картина вийде в кінотеатрах США уже 16 червня 2023.

Том Генкс та Ріта Вілсон Фото: Getty Images

Від першого шлюбу в американського актора є син Колін (45 років) і дочка Елізабет (40 років). А друга дружина Ріта народила Генксу синів Честера та Трумена, яким зараз 32 та 27 років відповідно.

Том Генкс та Ріта Вілсон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Том Генкс з дружиною сходили на вечерю у Лос-Анджелесі.

Також Фокус писав про 35-ту річницю шлюбу Тома Генкса та Ріти Вілсон.