Том Генкс з дружиною у total-black образах відвідали премʼєру фільму (фото)
Зіркова пара зробила ставку на темні відтінки.
66-річний американський актор Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон вийшли на публіку в total-black образах. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара відвідала нью-йоркську прем'єру свого нового фільму "Місто астероїдів", яка відбулася 13 травня 2023 у Лінкольн-центрі "Alice Tully Hall" у Верхньому Вест-Сайді на Мангеттені.
Генкс був в однобортному чорному костюмі із сорочкою і туфлях, а Ріта продемонструвала шовковистий блейзер і широкі штани з мереживним топом. Волосся дружини голлівудського актора було укладене легкими локонами, а на обличчі вона зробила вечірній макіяж. До образу знаменитість додала лаконічну підвіску.
66-річна акторка та співачка виконала таємничу роль, а Том Генкс зобразив тестя Огі Стінбека (Джейсон Шварцман) Стенлі Зака в романтичній драмі "Місто астероїдів", яка розгортається в пустелі. Картина вийде в кінотеатрах США уже 16 червня 2023.
Від першого шлюбу в американського актора є син Колін (45 років) і дочка Елізабет (40 років). А друга дружина Ріта народила Генксу синів Честера та Трумена, яким зараз 32 та 27 років відповідно.
Нагадаємо, Том Генкс з дружиною сходили на вечерю у Лос-Анджелесі.
Також Фокус писав про 35-ту річницю шлюбу Тома Генкса та Ріти Вілсон.