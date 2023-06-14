Онука Дональда Трампа одягла приголомшливу сукню на бат-міцву
Онука 45-го президента США Дональда Трампа змінила два образи у свій важливий день.
Старша дитина 41-річної Іванки Трамп та 42-річного Джареда Кушнера, 13-річна Арабелла, блискуче відсвяткувала свою бат-міцву. Фотографіями зі свята поділилася у своєму Instagram-акаунті Іванка Трамп.
Онука Трампа виглядала мило у блискучій сукні з ефектом "омбре" від Custom by Zoe. Вечірня сукня відрізнялася короткими рукавами, металево-синім верхом і золотою і синьою тканиною вздовж його багаторівневого гофрованого низу, а нижній ярус, схоже, був знімним, оскільки вона позувала в такій самій сукні, але з більш коротким подолом.
Волосся у неї було зібране в просту зачіску і прикрашене блакитними квітами, що гармоніюють із тканиною її вбрання. Шанувальники похвалили блискучу сукню в коментарях дизайнера, назвавши її "приголомшливою" і "красивою".
Тим часом її брати — 9-річний Джозеф та 7-річний Теодор — одягнулися у світло-коричневі лляні костюми, білі класичні сорочки та білі кросівки.
"З величезною любов'ю та величезною гордістю ми з Джаредом відсвяткували бат-міцву нашої дочки Арабелли минулими вихідними", — підписала Іванка свій пост в Instagram.
Мама трьох дітей похвалила Арабеллу за "прихильність до годування голодних сімей через Єврейський громадський банк кошерної їжі" і за відданість підлітка "підтримці дітей з особливими потребами через її волонтерську роботу з Friendship Circle і Whispering Manes".
Колишня радниця президента також поділилася кількома світлинами доньки в іншому образі.
Раніше Фокус писав, що Іванка Трамп на бат-міцві дочки одягла таку саму сукню, як у Кейт Міддлтон.