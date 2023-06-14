Онука Дональда Трампа одягла приголомшливу сукню на бат-міцву

Онука 45-го президента США Дональда Трампа змінила два образи у свій важливий день.

Старша дитина 41-річної Іванки Трамп та 42-річного Джареда Кушнера, 13-річна Арабелла, блискуче відсвяткувала свою бат-міцву. Фотографіями зі свята поділилася у своєму Instagram-акаунті Іванка Трамп.

Онука Трампа виглядала мило у блискучій сукні з ефектом "омбре" від Custom by Zoe. Вечірня сукня відрізнялася короткими рукавами, металево-синім верхом і золотою і синьою тканиною вздовж його багаторівневого гофрованого низу, а нижній ярус, схоже, був знімним, оскільки вона позувала в такій самій сукні, але з більш коротким подолом.

Арабелла Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Волосся у неї було зібране в просту зачіску і прикрашене блакитними квітами, що гармоніюють із тканиною її вбрання. Шанувальники похвалили блискучу сукню в коментарях дизайнера, назвавши її "приголомшливою" і "красивою".

Тим часом її брати — 9-річний Джозеф та 7-річний Теодор — одягнулися у світло-коричневі лляні костюми, білі класичні сорочки та білі кросівки.

"З величезною любов'ю та величезною гордістю ми з Джаредом відсвяткували бат-міцву нашої дочки Арабелли минулими вихідними", — підписала Іванка свій пост в Instagram.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер з дітьми Фото: instagram @ivankatrump

Мама трьох дітей похвалила Арабеллу за "прихильність до годування голодних сімей через Єврейський громадський банк кошерної їжі" і за відданість підлітка "підтримці дітей з особливими потребами через її волонтерську роботу з Friendship Circle і Whispering Manes".

Джаред Кушнер та Арабелла Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Колишня радниця президента також поділилася кількома світлинами доньки в іншому образі.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер з дітьми Фото: instagram @ivankatrump

Раніше Фокус писав, що Іванка Трамп на бат-міцві дочки одягла таку саму сукню, як у Кейт Міддлтон.