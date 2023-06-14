Пріянка Чопра показала нові фото доньки

Однорічна Мелті Мері відправилася на вікенд в Англію.

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала нові фото однорічної доньки. Знімками сімейного вікенду зірка екрану ділиться в Instagram.

Міс світу 2000 поділилася фотоальбомом зі своєї недавньої поїздки до Ліверпуля в Англії. Вона поїхала потягом до міста з чоловіком Ніком Джонасом, мамою, свекрухою Деніз Джонас, донькою Малті Мері та їхніми друзями. Батько Ніка Пол Кевін Джонас також був помічений на деяких фотографіях.

На кадрах, опублікованих Чопрою, видно, як вона позує з чоловіком. Акторка одягнена в білу сорочку та кепку, а співак був у синій сорочці з темними сонцезахисними окулярами. Далі її фото з подругою Таманною Датт, коли вони сидять на поромі. Далі йде зображення маленької Мелті Мері в дитячому кріслі, яка грається з маленькою сумочкою. На фото вона одягнена в рожеву сукню.

Потім сім’я прямує на залізничну станцію з Пріянкою, яка несе Мальті. На інших фотографіях показано, як Пріянка показує спадкоємиці краєвиди сільської місцевості під час поїздки потягом до Ліверпуля. На знімках також видно, як Мелті грається в надувному дитячому басейні.

Пріянка Чопра та її родина

Нагадаємо, Пріянка Чопра з мамою відвідали концерт Бейонсе.

Також Фокус писав про труднощі на початку карʼєри Пріянки Чопри в Голлівуді.