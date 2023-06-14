Надихаємось у Дженніфер Лопес: який манікюр зробити на Випускний-2023

Американська знаменитість робить ставку на ніжні та легкі відтінки.

Голлівудський нейл-майстер Том Бачик показав свою нову роботу для Дженніфер Лопес.

Співачка зробила акцент на ніжно-рожевому відтінку, відмовившись від каміння та дизайну. Формою нігтів послужив квадрат, а чудовим доповненням стали масивні каблучки зірки сцени.

Такий варіант манікюру стане чудовим вибором для випускного вечора 2023, адже підійде практично під будь-який образ. Він одночасно простий та елегантний.

"Мрія Gucci у персиках та вершках 🍑 @jlo для FLASH Premiere 🖤 #nailsbytombachik", — підписав свою роботу Том Бачик, до якого звертаються Нікола Пельтц, Селена Гомес, Олівія Родріго та інші зірки Голлівуду.

Новий манікюр Дженніфер Лопес

З таким покриттям Джей Ло в компанії свого чоловіка Бена Аффлека відвідала напередодні премʼєру фільму "Флеш". Закохані не приховували своїх почуттів, позуючи перед камерами на червоній доріжці заходу.

Д﻿женніфер Лопес — давня клієнтка Тома Бачика. Майстер навіть робив їй манікюр на весілля влітку 2022.

Новий манікюр Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Гейлі Бібер робить ставку на яскраві та ефектні відтінки покриття влітку 2023.

Також Фокус писав про варіант манікюру на червень-липень 2023 від Тома Бачика.