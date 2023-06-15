Шакіра поділилася рідкісним кадром з мамою (фото)

Знаменитість посиділа в мами на колінах.

46-річна колумбійська співачка Шакіра поділилася рідкісним знімком зі своєю мамою. Сімейне фото артистка ліванського походження опублікувала в Instagram з понад 87 млн підписників.

Колишня дівчина Жерара Піке показала свою маму Нідію Ріполл, зафіксувавши їхній спільний момент. Шакіра опублікувала зворушливий знімок, на якому вона сидить на колінах у своєї матері.

На фото Шакіра була в повсякденному топі в чорно-білу смужку в поєднанні з темними джинсами. Вона розпустила своє волосся та підкреслила свою природну красу легким макіяжем.

"Так, у моєму віці, і ще сиджу у мами на колінах!" — написала вона.

Шакіра зі своєю мамою

46-річна Шакіра — єдина дитина Нідії та Вільяма Мебарака. Проте в артистки є вісім зведених братів і сестер від попереднього шлюбу її батька.

"Який вік!!! Ти молода, тебе надурили з віком, і ти повірила в це.. Ти ідеальна", "Ми ті, хто ми є, з любов'ю наших матусь ❤️🙏", "Я б все віддала, щоб знову сісти у мами на колінах. Насолоджуйтесь цим як можете", — пишуть у коментарях підписники співачки.

Нагадаємо, Шакіра не планує починати роман з Томом Крузом.

Також Фокус писав про розвиток стосунків Шакіри та Льюїса Гамільтона.