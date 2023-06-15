У сіточку, класика та зі стразами: наймодніші балетки літа 2023

Модні тенденції повертаються кожні 20 років. І настав час для реабілітації балеток, які довгі роки вважалися не надто стильними.

Зараз у моді стиль 2000-х, тож у моду повертаються джинси з низькою посадкою, штани-карго та довгі джинсові спідниці. Тому не дивно, що балетки знову у моді. Вперше з'явившись у колекціях весна-літо 2021 року, взуття протягом останніх кількох сезонів можна було побачити всюди, від Dior та Chanel до Miu Miu, остання з яких створила щось на кшталт культового предмета, який носять буквально все. Нехай атласні балетки, що так нагадують справжні балетні черевички, і не надто практичні.

Насправді історія балеток походить від 1950-х. Вважається, що дизайнер Роуз Репетто створила пару для Бріджіт Бардо, яку вона носила у фільмі "І Бог створив жінку", а потім для Одрі Гепберн у "Забавному личку", і почалася переможна хода балеток по всьому світу.

Бріджіт Бардо та її балетки Фото: кадр из фильма

З того часу балетки то входили в моду, то виходили з неї, безумовно, траплялися моменти підвищеної популярності, як у 2000-х, але цей тренд продовжує з'являтися знову і знову. Тож правильніше його назвати навіть не трендом, а класикою, до якої ми завжди повертатимемося. Фокус розповість, які балетки будуть модними влітку 2023 року.

Балетки у стразах

Бренди Alaia та Khaite ввели в моду балетки оригінального фасону у великих стразах. Їх уже прозвали "страшними", але всі модниці захотіли мати їх на своїй взуттєвій полиці.

Балетки у стразах

Причому носити їх можна задовго до того, як тепло стане. Балетки з перемичкою поєднують зі шкарпетками, кольоровими колготками та гольфами. А ще вони відмінно підходять до всього: від джинсів до літніх сарафанів.

Балетки в сіточку

Ще один тренд, який захопив соцмережі. Балетки у велику сітку, дрібну сітку, напівпрозорі балетки, які дозволяють побачити педикюр, словом – це ідеальне літнє взуття.

Балетки в сіточку

Балетки в сіточку

І головне, вона чудово поєднується з усім, що є у вас у гардеробі.

Класичні балетки

Класикою заведено вважати балетки Chanel. Поєднання бежевого та чорного кольору, закруглений носок, акуратний бантик.

Меланія Трамп у класичних балетках Фото: Getty Images

Це квінтесенція всього, що ми називаємо балетками. І вони ніколи не вийдуть із моди.

Балетки-балетки

Якщо згадати, що при створенні балеток для Бріджіт та Одрі надихалися саме балетними туфельками та пуантами, то не дивно, що з'явилися балетки, які максимально нагадують це взуття професійних танцюристів. Вони атласні, з перемичкою і, напевно, дуже непрактичні. Бо пуанти у балерин живуть недовго, після чого вимагають заміни. Але вони дуже милі.

Балетки, що імітують пуанти Фото: Miu Miu

Але Miu Miu задав тренд і атласні балетки модниці почали носити разом із пальто, поєднуючи їх із теплими гольфами та теплими шкарпетками. Влітку їх поєднують з ажурними, або простими білими шкарпетками. Як у 1950-х.

Гостроносі балетки

По суті, це туфлі-човники, але без підборів. І це продовження моди 1960-х, коли в моді були черевички на дуже низькій шпильці.

Гостроносі балетки

Шпильку прибрали – стиль залишився. Балетки, що агресивно виглядають — це оригінально.

Балетки Мері Джейн

Дивно було б, якби не з'явилися балетки з ремінцем у стилі Мері Джейн, ще одного класичного дизайну, що ніколи не вийде з моди.

Балетки Мері-Джейн

Ці балетки надають образу дивно інфантильного та дитячого вигляду, особливо якщо поєднувати їх з легкою спідницею та білими шкарпетками.

Балетки-слінгбек

Модний тренд, який не міг не з'явиться. Чи не босоніжки, але вже й не закриті повністю туфельки. Балетки без підборів з перемичкою на п'яті — це той самий симбіоз, який дозволить втомленим від підборів модницям, взувати стильне взуття на світські заходи.

Балетки з відкритою п'ятою

Балетки-слінгбеки бувати з гострим і круглим носком, прозорі та із щільного матеріалу. Але вони завжди стильні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які босоніжки будуть модними цього літа.