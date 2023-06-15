Дружина Кевіна Костнера, подавши на розлучення, відмовляється залишати маєток за 145 мільйонів доларів

Крістін Баумгартнер порушує умови шлюбного контракту, і залишається в будинку, щоб переконати чоловіка поступитися її фінансовими вимогами.

1 травня дружина Кевіна Костнера, Крістін Баумгартнер, подала на розлучення. Причиною розладу став напружений робочий графік 68-річного актора, який зараз знімається у хітовому серіалі "Єллоустоун" і практично не буває вдома. Крістін це набридло, і вона хоче розійтися. Але на власних умовах. Наразі вона порушує умови шлюбного контракту, залишаючись у сімейній резиденції за 145 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

Кевін Костнер каже, що вона залишилася в його будинку, щоб переконати його поступитися "різним фінансовим вимогам".

Будинок Кевіна Костнера у Карпінтерії за 145 мільйонів доларів

Він сказав, що дав їй 1,45 мільйона доларів на переїзд відповідно до погоджених умов шлюбного контракту. Костнер має велике портфоліо в сфері нерухомості, в тому числі ділянку площею 10 акрів на березі моря в Карпінтерії, Каліфорнія. Саме ця ділянка з величезним будинком і видом на Тихий океан оцінюється в 145 мільйонів доларів.

68-річний оскароносний актор сказав, що відповідно до умов їхньої шлюбної угоди 49-річна Баумгартнер має залишити будинок у 30-денний період. Але вона цього не зробила.

А тим часом пристрасті розпалюються, оскільки Кевін хоче закласти частину своєї власності, щоб профінансувати зйомки нового фільму. І в сімейному будинку вже було помічено групу інспекторів з нерухомості.

Крістін Баумгартнер, яка в минулому працювала моделлю та дизайнером сумок, вийшла заміж за Костнера у 2004 році. І відповідно до шлюбного договору, який вони підписали, коли одружилися, Баумгартнер погодилася залишити вдома та забрати своє майно у разі їхнього розлучення. Костнер має три сімейні будинки (один з них в Аспені) і він є їх єдиним власником.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер

У пари троє спільних дітей: сини Кейден, 16 років, і Хейс, 14 років, і дочка Грейс, 13 років.

З ким вони житимуть після розлучення – невідомо. Але поки що актор хоче, щоб Крістін поїхала. Він згоден виплачувати їй по 30 тисяч доларів на місяць на оренду будинку та ще 10 тисяч доларів на переїзд.

Нагадаємо, зірка "Тілоохоронця" була дуже засмучена тим, що дружина вирішила розійтися з ним після 18 років шлюбу. Але зараз, коли він хоче виставити її з дому, ясно, що на примирення не варто розраховувати.

Крістін – друга дружина актора. Від першої дружини Сінді Сільва у нього троє дітей. Також є позашлюбний син Ліам від колишньої дівчини Бріджіт Руні.