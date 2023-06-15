Кейт Міддлтон вийшла у світ в ідеальній літній сукні

Принцеса Уельська відвідала дитячий центр у Уорікширі, де зустрілася з малюками та їхніми мамами.

Кейт Міддлтон продовжує свій проєкт щодо розвитку в ранньому віці в рамках її кампанії "Формування нас", запущеної в січні. І сьогодні вона відвідала дитячий центр у Ворікширі, одягнувши ідеальну літню сукню-сорочку з зеленим принтом. Про це пише Daily Mail.

Зустріч з малюками та їхніми мамами пройшла невимушено, але принцесі довелося багато присідати, нахилятися і навіть сидіти на підлозі. Тож вона обрала сукню, яка змогла все це пережити.

Кейт Міддлтон в ідеальній літній сукні Фото: Getty Images

Легке шовкове вбрання за 490 фунтів стерлінгів від бренду Cefinn Саманти Кемерон принцеса поєднувала з білими туфлями-човниками Jimmy Choo. Сукні від цього бренду любить принцеса Євгенія.

А своє ідеальне літнє вбрання вона доповнила білою структурованою сумочкою від Mulberry та сережками у формі груші із зеленими аметистами за 695 фунтів стерлінгів від Kiki McDonough.

Кейт Міддлтон мило спілкувалася з малюками

Ця сукня, як вважають модні експерти, стане бажаним доповненням будь-якого літнього гардероба. Невимушений стильний силует включає класичний комір, пояс і зручну довжину нижче коліна.

У Кейт Міддлтон у гардеробі чимало суконь подібного фасону. Вони дуже зручні, коли потрібно багато та активно рухатися, але при цьому зберігати елегантний вигляд.

У дитячого центру її зустрічала ціла шеренга маленьких фанатів, а на самій зустрічі вона спілкувалася з матерями, які відчувають нову модель оцінки добробуту дітей та розуміння щастя немовлят.

Вони обговорювали проєкт NHS вартістю 50 000 фунтів стерлінгів, який вона фінансувала через Королівський фонд раннього розвитку.

У центрі Riversley Park принцеса Уельська грала з дітьми, робила їм компліменти та не відмовляла у загальних фотографіях. А коли настав час йти, їй подарували букет лілій.

Кейт Міддлтон в ідеальній літній сукні Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Кейт Міддлтон відвідала регбі-клуб Maidenhead, де поспілкувалася з гравцями у регбі і навіть зіграла один матч.

Раніше Фокус писав про те, хто займається стилем Кейт Міддлтон, королеви Камілли, Зори Тіндалл та інших дам із королівської родини. Їм завжди потрібно виглядати бездоганно, але мало хто розуміє, яка робота стоїть за розкішними або оманливо простими образами. Поки стилем Кейт не почали займатись професіонали, вона виглядала мило, але зовсім не стильно.