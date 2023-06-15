Скандальний боєць UFC Конор Мак-Грегор учетверте стане батьком

Конор повідомив, що він і його наречена Ді Девлін чекають на дитину.

Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Мак-Грегор повідомив, що вони з нареченою Ді Девлін чекають на четверту дитину. Про це він сказав на шоу "Live with Kelly and Mark".

"У мене троє дітей, двоє хлопчиків і дівчинка. І ще одна дитина на підході", — сказав Конор. Він також нагадав, скільки років його дітям.

Конор Мак-Грегор на шоу

"Моєму старшому, Конору-молодшому, 6 років, моїй дочці Крої Майрід — чотири, а моєму молодшому синові Ріану тільки виповнилося 2 роки. Отже, справи йдуть добре", — пожартував Конор.

Конор Мак-Грегор і Ді Девлін разом із 2008 року. Вони познайомилися в нічному клубі, коли Конор ще не був зіркою. Тоді він працював у сантехнічній фірмі, а іноді парі взагалі доводилося жити на допомогу та зарплатню Ді. Але вони все пережили разом і тепер вважаються однією з найміцніших пар у спортивному світі.

Пізніше Ді Девлін розповідала, що він зумів розсмішити її на першому побаченні, чим одразу привабив.

"Він завжди готовий підняти мені настрій, а для мене це важливо", — розповіла Ді.

Конор Мак-Грегор із дружиною та дітьми Фото: Instagram thenotoriousmma

Сам Конор казав, що Ді йому сподобалася, бо була мила. "А мені завжди подобалися милі дівчата", — розповідав зірка ММА.

У 2020 році Конор оголосив про заручини та подарував Ді каблучку з діамантом, але дата весілля поки що так і не призначена.

До того ж Конор, відомий своїм вибуховим характером, постійно потрапляє в скандальні ситуації. Днями він надто сильно вдарив людину в костюмі талісмана команди "Маямі Хіт" під час четвертої гри фіналу НБА. Але потім заявив, що це було "частиною шоу", і хоч "талісман опинився в лікарні", але зараз із ним усе гаразд.

Але були в Конора й серйозніші проблеми, він потрапляв у расистський скандал, конфліктував із ірландською мафією та навіть бився з іншими бійцями ММА поза рингом.