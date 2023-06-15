Подруга Каньє Веста знову з'явилася на людях у дивному та безглуздому вбранні
Раніше коментатори у соцмережах вже радили їй кидати Каньє, який так радикально змінив її стиль.
Каньє Вест і його "дружина" Б'янка Цензорі вперше побачили світ після того, як репер відсвяткував свій день народження з оголеними дівчатами в ролі тарілок. Тоді його розкритикували за образливу тематику вечора. А тепер критикую за чергове дивне вбрання Б'янки. Про це пише Daily Mail.
Каньє та Б'янка сходили на обід у Лос-Анджелесі. Вони обрали дорогий ресторан The Lobster у Санта-Моніці. Але одяглися не дуже підходяще для ресторану.
46-річний репер був у вільній чорній футболці, сірих спортивних штанях та чорних кросівках-шкарпетках, які він уже носив раніше.
А 27-річна Б'янка була у вінтажному топі з колекції Maison Martin Margiela 1997 року, яку вона доповнила сріблястими мюлями Balenciaga та колготками.
Союз Каньє та Б'янки, як повідомляється, було укладено у січні. Законність шлюбу залишається під питанням, оскільки в деяких повідомленнях йдеться про те, що їм не вдалося подати заяву на отримання свідоцтва про шлюб, хоча в розмові з фанатом минулого місяця Каньє наполягав, що він і Б'янка справді одружені.
Коли вони почали зустрічатись – теж неясно. Але Б'янка працювала у бренді West's Yeezy з моменту приходу до компанії у листопаді 2020 року. Вона вважається керівником відділу архітектури та отримала цю посаду після того, як, як повідомляється, здобула ступінь магістра будівельного проєктування в Мельбурнському університеті в Австралії.
Каньє завершило розлучення з Кім у листопаді 2022 року. Пара офіційно розлучилася у лютому 2021 року після шести років шлюбу та чотирьох дітей.
І після того, як Б'янка та Каньє почали зустрічатися, її стиль став стрімко змінюватись. Втім, це відбувається з усіма жінками, з якими зустрічається репер.
Ще Кім Кардаш'ян розповідала, як він викидав її речі після того, як вважав їх невідповідними.
Стиль Джулії Фокс також радикально помінявся. І тепер на черзі Б'янка Цензорі.
Фанати Каньє вже пишуть у соцмережах, що ці метаморфози виглядають лячно і радять Б'янці тікати від Веста поки що не пізно.
Остання крапля стала його вечірка з нагоди дня народження, де суші подавали на оголених жінках.
Це в мережі назвали обурливим, а ще дивнішим був той факт, що на вечірці була дочка Каньє – дев'ятирічна Норт Вест.
"Це таке женоненависництво, омг", — написав один розлючений фанат, а інший зазначив: "Його дочка була там, це просто дивно".