Подруга Каньє Веста знову з'явилася на людях у дивному та безглуздому вбранні

Раніше коментатори у соцмережах вже радили їй кидати Каньє, який так радикально змінив її стиль.

Каньє Вест і його "дружина" Б'янка Цензорі вперше побачили світ після того, як репер відсвяткував свій день народження з оголеними дівчатами в ролі тарілок. Тоді його розкритикували за образливу тематику вечора. А тепер критикую за чергове дивне вбрання Б'янки. Про це пише Daily Mail.

Каньє та Б'янка сходили на обід у Лос-Анджелесі. Вони обрали дорогий ресторан The Lobster у Санта-Моніці. Але одяглися не дуже підходяще для ресторану.

46-річний репер був у вільній чорній футболці, сірих спортивних штанях та чорних кросівках-шкарпетках, які він уже носив раніше.

А 27-річна Б'янка була у вінтажному топі з колекції Maison Martin Margiela 1997 року, яку вона доповнила сріблястими мюлями Balenciaga та колготками.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі

Союз Каньє та Б'янки, як повідомляється, було укладено у січні. Законність шлюбу залишається під питанням, оскільки в деяких повідомленнях йдеться про те, що їм не вдалося подати заяву на отримання свідоцтва про шлюб, хоча в розмові з фанатом минулого місяця Каньє наполягав, що він і Б'янка справді одружені.

Коли вони почали зустрічатись – теж неясно. Але Б'янка працювала у бренді West's Yeezy з моменту приходу до компанії у листопаді 2020 року. Вона вважається керівником відділу архітектури та отримала цю посаду після того, як, як повідомляється, здобула ступінь магістра будівельного проєктування в Мельбурнському університеті в Австралії.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі

Каньє завершило розлучення з Кім у листопаді 2022 року. Пара офіційно розлучилася у лютому 2021 року після шести років шлюбу та чотирьох дітей.

І після того, як Б'янка та Каньє почали зустрічатися, її стиль став стрімко змінюватись. Втім, це відбувається з усіма жінками, з якими зустрічається репер.

Так Б'янка виглядала до того, як за її стиль взявся Каньє

Ще Кім Кардаш'ян розповідала, як він викидав її речі після того, як вважав їх невідповідними.

Стиль Джулії Фокс також радикально помінявся. І тепер на черзі Б'янка Цензорі.

Фанати Каньє вже пишуть у соцмережах, що ці метаморфози виглядають лячно і радять Б'янці тікати від Веста поки що не пізно.

Остання крапля стала його вечірка з нагоди дня народження, де суші подавали на оголених жінках.

Це в мережі назвали обурливим, а ще дивнішим був той факт, що на вечірці була дочка Каньє – дев'ятирічна Норт Вест.

"Це таке женоненависництво, омг", — написав один розлючений фанат, а інший зазначив: "Його дочка була там, це просто дивно".