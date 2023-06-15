Потужна магнітна буря 18-24 червня 2023: чим небезпечний цей період

З 18 по 24 червня триватиме магнітна буря високої інтенсивності, яка може бути небезпечною для людей.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття та настрій.

Найбільш затяжна магнітна буря червня

З 18 по 24 червня очікується найдовша за тривалістю магнітна буря цього місяця, яка коливатиметься від 3 до 4 балів. Це вважається сильною інтенсивністю. Найнебезпечнішим днем цього періоду стане 20 червня. У цей день активність коливань буде найвищою.

Чого чекати від цієї магнітної бурі?

Протягом періоду з 18 по 24 червня людей може захлеснути апатія, тривога, дратівливість та невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшуватися схильність до утворення тромбів, підвищитись артеріальний тиск та посилитися мігрень. Краще відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast